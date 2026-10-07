Los registradores lanzan un mensaje desde Ceuta: 40.427 fincas y 3.800 sociedades inscritas allí son España

La delegación se reunirá con el Comandante General, visitará el Registro y mantendrá un encuentro con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

La plantilla del Registro de la Propiedad de Ceuta mantuvo abierta la oficina y la actividad ordinaria durante la invasión del 30 de julio.

Los registradores reivindican que las 40.427 fincas y 3.800 sociedades inscritas en Ceuta están amparadas por todas las garantías jurídicas españolas y europeas.

La Junta Territorial de Registradores de Andalucía Occidental y Ceuta celebra por primera vez en más de 150 años un pleno en la ciudad autónoma.

Los registradores de la propiedad lanzan un mensaje desde Ceuta en tiempos de inseguridad en la Ciudad Autónoma: las 40.427 fincas y las 3.800 sociedades inscritas allí son España. Con todos los derechos y garantías que ello conlleva.

Hoy, por primera vez en más de siglo y medio de historia de la Junta Territorial de Gobierno de Andalucía Occidental y Ceuta, se va a celebrar allí una reunión plenaria del máximo órgano de representación de los registradores de la demarcación.

El orden del día recoge asuntos ordinarios: aprobación de presupuestos y de un calendario de actividades científicas y culturales. El mensaje está en el dónde y el cuándo. En Ceuta hoy.

El acto tendrá lugar en el Casino Militar. Antes, los miembros de la Junta Territorial se reunirán con el Comandante General de Ceuta.

Y con posterioridad a la Junta, visitarán el Registro de la Propiedad ceutí donde mantendrán un encuentro con todo su personal.

Allí podrán felicitar a una plantilla que, en plena invasión el pasado 30 de julio, se mantuvo en sus puestos. La oficina estuvo abierta toda la jornada.

"Desde el día de la invasión hasta hoy se ha mantenido la actividad con normalidad, dando seguridad jurídica a los ciudadanos y las empresas", ha destacado el decano de la Junta Territorial, Manuel Ridruejo.

Seguridad jurídica

En Ceuta existe un Registro de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles desde hace más de siglo y medio servido por un registrador.

Los registradores destacan que en la oficina de Ceuta "se practican anualmente miles de operaciones y no sólo se garantiza el derecho a la vivienda de los ceutíes, sino también numerosos intereses económicos e inversiones extranjeras".

Los actos jurídicos registrados en Ceuta están amparados por la legislación española en materia de seguridad jurídica, dentro del marco de la legislación europea.

Circunstancias, insisten los registradores, que hacen que queden protegidos los derechos de los usuarios por uno de los sistemas de seguridad jurídica con mejores garantías para el ciudadano.

“El Sistema Registral español es, sin duda, homologable con los más seguros del mundo. Es un Registro de derechos”, asegura la Junta Territorial en una nota.

“Los derechos inscritos quedan protegidos por los Tribunales, de tal forma que nadie puede ser privado de ellos si no es en un procedimiento judicial contradictorio, en que el titular inscrito sea parte”, añaden.

"Las garantías españolas y europeas que ofrece Ceuta son algo que valoran muchas empresas que han decidido invertir en la ciudad autónoma", dice el decano Ridruejo.

De hecho, en los seis primeros meses del año Ceuta tuvo una actividad registral, reflejo de la vida económica local, con niveles de crecimiento equiparables a los de Andalucía.

El Decanato Territorial de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de Andalucía Occidental es un órgano territorial del Colegio de Registradores de España.

En él se integran la Ciudad Autónoma junto con las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, donde tiene su sede.

El Colegio de Registradores de España se creó el 18 de mayo de 1934, hace casi un siglo. Los Estatutos actuales del Colegio son del año 1997.

El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

Allí se da publicidad a las inscripciones y anotaciones que se practiquen en sus libros, favoreciendo la seguridad y protección del tráfico jurídico inmobiliario.

Los Registros de la Propiedad de España dependen del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos referentes a ellos están encomendados a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

La totalidad de los registradores de España se integran en el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.

Ya por la tarde los registradores mantendrán un encuentro con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de la Asamblea.