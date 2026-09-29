Andalucía producirá 1,26 millones de toneladas de aceite la próxima campaña, un 20% más

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Andalucía prevé producir 1,26 millones de toneladas de aceite de oliva en la próxima campaña, un 20% más que el año anterior. Jaén lidera la producción andaluza con 575.000 toneladas, seguida de Córdoba, Sevilla y Granada. La Junta ha cambiado el método de estimación, utilizando Big Data en lugar de visitas de campo para calcular el aforo. Los productores temen que el aumento de existencias en manos de distribuidores pueda influir a la baja en los precios al inicio de la campaña.

Andalucía producirá durante la campaña de aceituna que está ya en puertas 1,26 millones de kilos de aceite. Son datos del aforo oficial de la Junta, presentado hoy en Jaén, que permiten estimar que la cosecha en España dará para entre 1,55 y 1,65 millones de toneladas.

Con cifras que en Andalucía están un 20% por encima de lo que se estimó para la campaña 2025/26, y que posteriormente fue corregido por la realidad a la baja (1.080 millones de toneladas y para España 1.371, aunque la producción real final fue de 1.298). Sobre esta producción real, el aumento de la cantidad estimada ahora en Andalucía es del 29%.

Una corrección que también podría llegar a este año, ya que el olivar de secano está ya en estrés hídrico severo y necesita urgentemente las lluvias de otoño, apuntan fuentes del sector. Si no hay precipitaciones pronto, parte de la cosecha no llegará a término.

Los 1,26 millones de toneladas estimadas en Andalucía suponen un 44% más que la media de las últimos cinco años. Aún así, se trata de una cosecha media, pues el lustro ha venido marcado por las dos cosechas más bajas del siglo, lo que baja la media de forma anómala.

Jaén, la que más

Por provincias, Jaén espera más de la mitad del total andaluz (575.000 toneladas), seguida de Córdoba (339.700), Sevilla (142.000) y Granada (106.700).

En Málaga se alcanzarán las 59.400 toneladas, en Huelva las 12.800 y en Almería las 11.000, según han estimado los técnicos de la Junta.

La administración andaluza ha cambiado este año su método para hacer la estimación del aforo: ha suprimido las visitas de campo de sus técnicos y prioriza el análisis Big Data, especialmente en lo que se refiere a rendimientos.

El aforo andaluz tiene habitualmente impacto directo en los mercados, pues es el primero dato oficial y con soporte científico sobre las existencias que habrá la próxima campaña.

Tanto es así que las organizaciones agrarias habían pedido retrasar la presentación del aforo hasta ver que pasa con las primeras lluvias de otoño. Si llegan ya o no puede condicionar de forma muy sensible la producción.

Los primeros aceites tempranos se están produciendo ya. Están destinados a gama alta y muy alta, y apenas sí suponen un 2% del total de la producción.

No será hasta el mes de noviembre cuando se generalice la recolección de aceituna y comiencen a hacerse aportaciones reales de aceite nuevo al mercado.

En los últimos meses los distribuidores han aumentado de forma significativa el porcentaje de existencias en sus manos, mientras que las almazaras lo disminuían.

Con unos precios ya de entre 3,3 euros por kilo en origen para el virgen extra y 3,1 para el poco lampante que queda, los productores temen maniobras para tirar aún más el precio al principio de la campaña con ese stock en manos de la distribución, y marcar así el devenir de toda el año en cuanto a cotizaciones.