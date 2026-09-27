La octava rebaja fiscal en Andalucía dejará en bolsillo de las familias más de 300 M€

Desde 2019, las rebajas fiscales han acumulado un ahorro de 1.794 millones y han convertido a Andalucía en una de las regiones más competitivas fiscalmente.

El pacto de gobierno PP-Vox prevé rebajas progresivas en IRPF, deducciones para familias numerosas, discapacidad y gastos educativos.

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales baja del 7% al 6,75%, junto a otras deducciones en IRPF y bonificaciones en donaciones.

La octava rebaja fiscal en Andalucía supondrá un ahorro de más de 300 millones de euros para las familias.

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales pasará en Andalucía del 7% al 6,75. Es el primer anuncio de la octava bajada fiscal del ejecutivo de Juanma Moreno desde 2019.

Hasta 2026 el ahorro acumulado para las familias andaluzas es de 1.794,2 millones de euros. Y habrá más.

El alivio de la presión fiscal es, de hecho, una de las señas de identidad de Juanma Moreno como gestor. Y se mantiene en el pacto de Gobierno con Vox.

En ese acuerdo se prevén medidas con un impacto de 325 millones de euros anuales, hasta superar los 1.300 millones al final de la legislatura.

Son medidas que profundizan en una línea con mucho foco en vivienda y gastos familiares y que, según han venido insistiendo desde el ejecutivo, han beneficiado a la práctica totalidad de los contribuyentes andaluces. Sólo en 2026 ascendían a 450 millones.

¿Qué rebajas está previsto que se incluyan en los Presupuestos de la Junta en 2027?

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía, con su paquete fiscal, están en estas semanas en pleno proceso de elaboración para su aprobación definitiva antes de fin de año. Unas cuentas de más de 50.000 millones de euros.

Las medidas previstas

En ejercicios anteriores las novedades fiscales se iban conociendo en un reguero de anuncios desde octubre a diciembre. Este año, sin embargo, la hoja de ruta está escrita en el pacto de gobierno entre PP y Vox firmado en verano.

Además de la rebaja de Transmisiones (un 0,25% cada año para sumar un punto al final de la legislatura), también está pactada una bajada progresiva del IRPF del 0,25% anual en los tramos de menos de 60.000 euros, hasta un punto al final de la legislatura.

En el IRPF se prevén más deducciones por nacimiento o adopción(de 500 a 1.500 euros según el número de hijos); deducciones dobles por hijos con discapacidad; y un incremento del 50% en las deducciones para familias numerosas (sin topes de renta).

Además, se ampliarán las deducciones para gastos educativos -comedor, uniformes, material escolar, etc.- y para la adquisición de gafas o lentillas.

El pacto incluye una reducción fija de 2.000 euros en el tramo autonómico del IRPF para pacientes diagnosticados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o cuidadores a cargo.

Se bonificará el impuesto de Donaciones en caso de adquisición de vivienda habitual entre hermanos, buscando ampliar progresivamente la bonificación del 50% al Grupo III de parentesco.

Además, se creará una línea de crédito pública para financiar el pago del ITP a 10 años con bonificación del 100% de comisiones e intereses.

Y se ha acordado suprimir tres impuestos ambientales (bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos) y la reducción progresiva a la mitad de las tasas autonómicas del sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca).

Desde 2019

Son rebajas que se acumulan a las realizadas en dos legislaturas anteriores y que afectan prácticamente a todos los impuestos en los que la autonomía tiene competencias.

Sólo el IRPF se estima que con las medidas aplicadas hasta 2026 el ahorro anual para las familias alcanzaba los 452 millones al año.

Medidas como la reducción de la escala autonómica en los tipos impositivos aplicables a cada uno de los tramos de renta (de 9,50% a 22,50%, este último para bases liquidables a partir de 60.000 euros).

¿Medidas para los ricos, como acusa la oposición? Desde la Junta se explica que "benefician a todos los contribuyentes". Sólo tienen escalas inferiores Madrid (9% y 21%), Castilla y León (9,5% y 21,5%) y Galicia (9,4% y 22,5%)

En 2026 también se deflactaron de los tres primeros tramos un 4,3% para ayudar a compensar la inflación.

También se articularon deducciones para contribuyentes con base imponible individual inferior a 25.000 euros o 30.000 euros en tributación conjunta (antes, los límites de renta estaban fijados en 19.000 y 24.000 euros):

Mejora de la deducción autonómica por adquisición de vivienda habitual (para viviendas protegidas y para jóvenes); mejora de la deducción por alquiler de vivienda habitual.

Mejora de la deducción por nacimiento y adopción de hijos; mejora de la deducción por ayuda doméstica; mejora de la deducción por gastos de familias numerosas.

Deducción por gastos de escolaridad, enseñanza de idiomas y libros de texto de primaria y secundaria obligatoria.

Mejora de las deducciones por discapacidad (del contribuyente, su cónyuge, descendientes o ascendientes).

Nueva deducción por contribución a la protección del Medio Ambiente.

Deducción por gastos veterinarios asociados a la adquisición o adopción de mascotas en el Presupuesto de 2026.

Deducción por gastos de gimnasios y prácticas deportivas, de un 15% hasta 150 euros.

Donaciones

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones está, en la práctica, suprimido en Andalucía, en virtud de una bonificación del 99% de la cuota en adquisiciones por herencias e inter vivos de cónyuges y parientes directos (grupos de parentesco 1 y 2).

Se mantiene la exención cuando el importe de la herencia no supere el millón de euros, lo que afecta al 99% de los casos.

Andalucía se sumó con esta medida a políticas ya aplicadas a Madrid, Murcia o Extremadura.

En Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, las rebajas dejan en el bolsillo de las familias 70 millones al año antes de las medidas que entran en vigor para 2027.

La reducción del tipo gravamen general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados hace que sólo Canarias y Madrid (6,5% y 6% respectivamente tengan un tipo más bajo que Andalucía.

Patrimonio es otro de los impuestos que el ejecutivo quiso suprimir con una bonificación del 100% de la cuota con carácter indefinido.

Se ha recuperado parcialmente, mientras esté vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas establecido por el Gobierno central.

De infierno a competitividad

Con estos datos, el Gobierno andaluz ha alardeado repetidamente de haber pasado de “un infierno fiscal” a ser la segunda comunidad autónoma fiscalmente más competitiva.

Con un ciclo económico expansivo, ha conseguido además aumentar la recaudación en un 23% entre 2019 y 2024, lo que supone 18.000 millones de euros más .

Como aval a su política de rebajas de impuestos Moreno suele exponer en sus intervenciones que la receta ha favorecido que el crecimiento del PIB andaluz esté por encima de la media de España y de la Unión Europea.

La comunidad ha liderado también el descenso del paro interanual durante más de 40 meses, la industria crece cuatro veces por encima de la media nacional y se han captado más de 5.000 millones de euros en inversión extranjera, duplicando los datos del sexenio anterior.

A su política fiscal de rebajas, Moreno suele contraponer la “voracidad fiscal” del ejecutivo central, con un aumento de la presión en más de 100 impuestos y tributos desde 2018.