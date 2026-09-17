La deuda pública cae en julio por debajo del 100% del PIB aunque se mantiene por encima de los 1,7 billones de euros

Las comunidades autónomas acumularon una deuda de 349.305 millones de euros (20% del PIB), y la Seguridad Social aumentó su deuda un 7,9% interanual.

El Gobierno prevé cerrar 2026 con una deuda pública del 99,3% del PIB, adelantando un año su objetivo inicial.

El saldo total de la deuda pública fue de 1,744 billones de euros, un 3,8% más que el año anterior, pero inferior al máximo registrado en junio.

La deuda pública española cayó en julio al 99,9% del PIB, bajando del 100% por primera vez desde febrero de 2020.

La ratio de deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de julio en el 99,9% del Producto Interior Bruto (PIB).

En concreto, se situó en 2,4 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, con un importe de 1,744 billones de euros, según los datos publicados este jueves por el Banco de España.

La ratio habría descendido por debajo del 100% por primera vez desde febrero de 2020, justo antes de la pandemia.

En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1,744 billones de euros en julio de 2026, lo implica un crecimiento interanual del 3,8%, si bien se ha alejado de los máximos históricos anotados el mes precedente, en junio de 2026, de 1,762 millones.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

Por administraciones, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,589 billones de euros, con un incremento interanual del 4,2%, lo que supone un 91% del PIB. Para las otras unidades de la Administración Central, el saldo fue de 31.088 millones (1,8% del PIB), que representa una disminución del 10,5% respecto al mismo dato del año anterior.

Evolución de la deuda

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.176 millones de euros, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,8% del PIB.

Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 349.305 millones de euros en julio de 2026, equivalente a un 20% del PIB, con una variación interanual del 2,7%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 21.633 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 7,9% inferior al importe registrado un año antes.

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas.

Así, los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales del 2,4% y el 5,1% respectivamente y los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual del 24,9%.