La AIReF eleva al 2,7% la previsión de déficit y advierte de que el Gobierno no tiene margen para gastar más

El organismo advierte que la deuda pública seguirá en torno al 100% del PIB y resalta la baja productividad como una debilidad estructural de la economía española.

La AIReF prevé un gasto primario neto acumulado del 16,8% entre 2024 y 2026, superando el compromiso del 13% establecido en el Plan Fiscal.

El incremento del déficit se atribuye a nuevas medidas aprobadas, el restablecimiento de la bonificación al diésel y el aumento del gasto de comunidades autónomas.

La AIReF eleva la previsión de déficit público de España al 2,7% del PIB para 2026, advirtiendo que el margen fiscal es ya muy limitado.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, ha avanzado este jueves que la institución ha empeorado su previsión sobre déficit público desde el 2,6% al 2,7% del PIB este año.

También ha advertido de que "ya estamos en el límite del margen fiscal" y ha considerado que es "muy probable" que sean necesarias nuevas medidas para hacer frente a la inflación.

Durante su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, Olóndriz ha explicado que si bien España conserva un déficit por debajo del límite del 3% del PIB establecido por la Unión Europea, la previsión del organismo ha empeorado para este 2026 por las nuevas medidas aprobadas, por el restablecimiento de la bonificación al diésel en septiembre, y por la revisión al alza del gasto de las comunidades autónomas.

Además, ha alertado de que el margen para cumplir con la regla de gasto europea es ya "muy limitado".

En concreto, la AIReF revisará también al alza su estimación de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos para este año, hasta el 6,6%, frente al 6,4% previsto en julio.

Cláusula nacional de escape

La presidenta de la institución ha explicado que, en términos acumulados, el gasto primario neto de medidas de ingresos se situaría en el 16,8% en el periodo 2024-2026, por encima del compromiso del 13% recogido en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo.

Olóndriz ha señalado que la activación de la cláusula nacional de escape, prevista en la normativa europea para acomodar el incremento del gasto en defensa y las medidas adoptadas ante la actual crisis, permite un cierto margen adicional.

Sin embargo, ha avisado de que, incluso teniendo en cuenta esta salvaguarda, el margen de cumplimiento es "prácticamente nulo".

La AIReF ya anticipaba en julio un incumplimiento de la regla de gasto en 2027 y 2028, incluso con la aplicación de esta cláusula.

Ahora, según ha señalado Olóndriz, la situación se ha deteriorado hasta el punto de que no puede asegurarse el cumplimiento del compromiso ya en 2026, especialmente si resultan necesarias nuevas medidas para responder al repunte de la inflación.

Asimismo, la responsable de la AIReF ha alertado de que la deuda pública continuará en niveles elevados al cierre del ejercicio, en el entorno del 100% del PIB, pese a que prevé una senda de reducción.

A su juicio, este volumen de deuda mantiene a España "muy sensible" a las condiciones de los mercados financieros, que se han tensionado durante los últimos meses.

En el plano macroeconómico, la presidenta de la AIReF ha recordado que el organismo elevó en julio su previsión de crecimiento del PIB real para 2026 hasta el 2,5%, impulsada por unos indicadores coyunturales más favorables de lo previsto y por una evolución entonces más positiva de los precios energéticos.

La actualización de sus previsiones se producirá previsiblemente a finales de octubre, aunque ha reconocido que las señales recientes son "más bien negativas" y que los riesgos a la baja se han acentuado.

La AIReF ha identificado la baja productividad como una de las principales debilidades de la economía española, ya que la productividad por ocupado permanece prácticamente estancada y las mejoras de productividad por hora no compensan el incremento de los costes laborales unitarios.