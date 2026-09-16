La inflación se come el 73% de la subida salarial media en Andalucía: deja los 65 € de más en la nómina en 17,5 reales

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El salario medio en Andalucía subió un 3,7% en 2024 hasta los 1.816 euros mensuales, pero la inflación absorbió el 73% del aumento. El incremento real del poder adquisitivo en Andalucía fue de solo 17,5 euros mensuales, un 1% más de capacidad de gasto para los trabajadores. El salario medio andaluz se sitúa como el cuarto más bajo de España y el Salario Mínimo Interprofesional representa ya el 76,1% del salario medio regional. A nivel nacional, el salario medio aumentó un 3,4% hasta los 2.055 euros mensuales, pero descontando la inflación, el poder adquisitivo solo creció un 0,7%.

El sueldo medio en Andalucía subió un 3,7% hasta los 1.816 euros mensuales. Son 64,79 euros más al mes en la nómina (777,48 al año). Pero el efecto de la inflación regional (3,7%) 'se come' el 72,97% del incremento salarial, 47,28 euros al mes (567,36 al año).

¿Cuánto queda limpio para el incremento del poder adquisitivo del trabajador? 17,51 euros al mes (210,12 al año). En la realidad el asalariado dispone de un 1% más de capacidad de gasto.

Son datos del Monitor Anual Adecco sobre Salarios de Adecco con datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, que revelan el verdadero impacto de la inflación desbocada en la vida real de los trabajadores.

Con datos nacionales, el incremento salarial medio fue del 3,4% respecto a 2024 (1.988 €/mes). Esta subida se traduce en 67 euros más al mes o 804 euros más al año.

Sin embargo, cuando se tiene en cuenta la inflación, el poder adquisitivo real apenas crece un 0,7% el año pasado (equivalente a 14 euros reales al mes o 168 euros al año).

Andalucía se coloca entre las diez comunidades autónomas que lograron un crecimiento nominal superior a su IPC. Pese a recuperar capacidad de compra por segundo año consecutivo, la región sigue instalada en la zona baja del mapa retributivo español.

Los 1.816 euros mensuales sitúan al sueldo andaluz como el cuarto más bajo de España. Además, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 2025 en 1.381 euros al mes en 12 pagas, ya supone el 76,1% del salario medio regional.

Esta reducida distancia sitúa al SMI como una referencia que afecta a una parte sustancial de la plantilla. A su vez, limita la capacidad de las empresas andaluzas para ofrecer sueldos sensiblemente superiores al mínimo legal, según el análisis de Adecco.

Contexto nacional

En el conjunto del país, el salario medio se situó en 2.055 euros mensuales tras subir un 3,4%, lo que equivale a 67 euros más al mes u 804 euros al año.

Descontada la inflación del 2,7%, el poder adquisitivo real en España avanzó apenas un 0,7%, equivalente a 14 euros reales al mes (168 euros anuales).

La brecha entre territorios sigue siendo abultada y solo cuatro comunidades autónomas logran rebasar la media nacional. Madrid lidera las remuneraciones con 2.451 euros mensuales tras crecer un 3,5%.

Siguen a la capital el País Vasco, que alcanza los 2.328 euros tras un repunte del 3,8%. Completan este grupo de cabeza Navarra, con 2.208 euros al mes (+2,5%), y Cataluña, que registra 2.203 euros mensuales (+3,8%).

Por debajo del promedio estatal pero por encima de los dos mil euros se sitúa Baleares, con 2.027 euros mensuales tras avanzar un 4,0%.

Le siguen Asturias con 1.943 euros y sin variación interanual, Aragón con 1.918 euros (+2,3%) y La Rioja con 1.884 euros, región que firma el mayor incremento nominal de todo el país con un 4,9%.

En el tramo inferior de la tabla, las retribuciones oscilan entre los 1.875 euros de la Comunidad Valenciana (+3,0%) y los 1.709 euros de Extremadura (+4,1%), que ocupa la última posición nacional.

Frente al modelo madrileño, donde el SMI representa solo el 56,3% del sueldo medio debido a una estructura de mayor valor añadido, en Extremadura el salario mínimo llega a absorber el 80,8% de la remuneración media.

A corta distancia de Extremadura están Canarias (80,4%), Murcia (77,9%) y la propia Andalucía (76,1%).