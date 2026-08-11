España recibe 6.234 millones del sexto pago de fondos UE y ya prepara la solicitud del séptimo y último desembolso

Quedan pendientes tres objetivos relacionados con formación profesional, teleasistencia y apoyo a colectivos vulnerables, que han sido modificados para facilitar su evaluación por la Comisión Europea.

La fase final del Plan de Recuperación incluye la evaluación de 148 hitos y objetivos, con el reto de culminar reformas e inversiones antes de 2026.

El Gobierno prepara la solicitud del séptimo y último desembolso, que permitirá acceder a 21.462 millones en transferencias y 4.400 millones en préstamos.

La Comisión Europea ha efectuado el pago de 6.234 millones de euros a España, una cantidad que corresponde al sexto desembolso del plan de recuperación.

En esta línea, el Gobierno ya trabaja en la preparación de la petición del séptimo y último desembolso de los fondos europeos 'Next Generation EU'.

Este incluirá la evaluación de 148 hitos y objetivos y permitirá solicitar 21.462 millones de euros en transferencias y 4.400 millones de euros en préstamos.

España afronta ahora la fase final de ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia con el objetivo de culminar en plazo todas las reformas e inversiones comprometidas y maximizar su impacto sobre el crecimiento, la modernización y la resiliencia de la economía.

"Ya estamos trabajando en la séptima solicitud, que permitirá culminar con éxito la ejecución del Plan de Recuperación antes de que acabe 2026", ha destacado el ministro de Hacienda, Arcadi España, a través de un mensaje publicado en la red social 'X'.

La aprobación de este último desembolso permitirá a España haber recibido más de 100.000 millones de euros de la contribución financiera del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de que finalice 2026.

"Este proceso requerirá un esfuerzo coordinado de todos los organismos responsables de la ejecución del Plan, que continuará durante el mes de agosto y los próximos meses para culminar con éxito uno de los mayores programas de inversión y reformas de la historia reciente de España", ha señalado el Ejecutivo.

Calendario europeo

El calendario europeo obliga a los Estados miembros a completar todos los objetivos pendientes antes de que termine agosto y presentar sus últimas solicitudes de pago antes de finales de septiembre, con vistas al cierre definitivo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a finales de 2026.

La sexta solicitud, presentada por el Gobierno el pasado 3 de marzo y desembolsada este martes, está vinculada a reformas e inversiones en ámbitos como la construcción de vivienda, el sistema sanitario, la movilidad sostenible, la digitalización de la red ferroviaria transeuropea de transporte y los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.

La evaluación de otros tres objetivos incluidos en la sexta solicitud de pago continúa pendiente, después de que Bruselas no pudiera certificar en julio su cumplimiento por dudas sobre los mecanismos utilizados para verificar su ejecución.

Se trata de inversiones relacionadas con la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas, tres objetivos para los que España planteó posteriormente modificaciones en la adenda de cierre de su Plan de Recuperación.

La Comisión dio el pasado viernes una evaluación preliminar positiva a esta revisión, que incorpora los ajustes negociados con Bruselas para precisar los elementos de verificación de estos tres objetivos y facilitar así su evaluación definitiva.

La adenda, aprobada previamente por el Consejo de Ministros, modifica además la redacción de 121 hitos y objetivos y 101 medidas del plan español para facilitar su ejecución y evaluación en la recta final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.