El Ejecutivo unifica la lucha contra el blanqueo de capitales en una autoridad independiente

La ley también amplía los sujetos obligados, refuerza la transparencia y endurece los requisitos para evitar que condenados por delitos puedan ejercer funciones clave.

La nueva autoridad será interlocutor único con la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo y tendrá un sistema de financiación autónomo basado en tasas y sanciones.

Anifi unificará las competencias del Sepblac y la secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluyendo inteligencia financiera, inspección y sanción.

El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi) para centralizar la lucha contra el blanqueo de capitales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la unificación de las labores de lucha contra el blanqueo de capitales en una única autoridad administrativa independiente, que se llamará Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi).

Según ha informado el Ministerio de Economía en un comunicado, el Consejo ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que pasa ahora a audiencia e información pública.

Economía ha explicado que la futura ley reformará el marco actual para adaptarlo a un entorno marcado por la innovación tecnológica y financiera, como el uso de criptoactivos, y el uso de esquemas más sofisticados por parte de las redes delictivas, así como para cumplir con el nuevo paquete europeo antiblanqueo y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Entre las novedades del nuevo marco destaca la creación de Anifi para unir las competencias que actualmente se reparten entre el Sepblac y la secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

De esta manera, Anifi contará con funciones de inteligencia financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora, sanciones financieras internacionales y, como novedad, la vigilancia de la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Sistema autónomo

Será, además, el interlocutor único con la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA).

La nueva Autoridad contará con un sistema autónomo y sostenible de financiación, independiente de los presupuestos, basado en una tasa sobre los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa (entidades financieras y operadores de juego) y parte de las sanciones que imponga, que se destinarán a sufragar la prevención y persecución del blanqueo y la financiación del terrorismo.

Anifi se construirá sobre la estructura del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para aprovechar sus servicios operativos y experiencia, lo que permitirá acelerar la puesta en marcha, asegura Economía.

Esta transformación del FROB supondrá a su vez una simplificación del modelo de resolución bancaria, unas funciones que se traspasan al Banco de España para las entidades de crédito, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), para las empresas de servicios de inversión.

Junto a la creación de Anifi, la ley modifica la normativa de blanqueo de capitales con la incorporación de nuevos sujetos obligados, mayor transparencia sobre la titularidad real, nuevas potestades de inspección y sanción y el endurecimiento de los registros de idoneidad, para evitar que personas condenadas puedan ejercer de sujetos obligados.