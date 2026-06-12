La inflación se mantiene en el 3,2% en mayo mientras la subyacente repunta al 3%

Desde el 1 de junio, el Gobierno suspendió parte de las rebajas fiscales aplicadas a electricidad y gas, aunque algunas siguen vigentes hasta el 30 de junio.

La electricidad y el gas registraron caídas de precios en mayo del 5,5% y 9,7%, respectivamente.

La inflación subyacente sube al 3%, dos décimas más que el mes anterior, mostrando un encarecimiento estructural de la cesta de la compra.

La inflación en mayo se mantiene en el 3,2%, igual que en abril, según el INE.

La inflación se mantiene en el 3,2% en mayo, el mismo dato que en abril. Así lo ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo estadístico ha detallado que los precios de la electricidad y el gas registraron en mayo una caída del 5,5% y el 9,7%, respectivamente.

No obstante, la inflación subyacente interanual se sitúa en el 3,0%, dos décimas por encima de la tasa de abril.

Evolución de la inflación.

La inflación subyacente mide los precios excluyendo los productos más volátiles, que son la energía y los alimentos no elaborados. Al eliminar estas categorías, permite ver la tendencia real de la economía a largo plazo sin alteraciones temporales.

De esta forma, el incremento de la tasa subyacente apunta a un encarecimiento estructural de la cesta de la compra de los españoles, no temporal.

Rebajas fiscales

Desde el Ministerio de Economía han explicado que "el efecto de las medidas del Plan de Respuesta sobre la inflación general es de una moderación algo superior a un punto porcentual".

Cabe recordar que desde el pasado 1 de junio el Gobierno supendió parte de las rebajas fiscales que activó por el conflicto en Irán. En concreto, las medidas sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña.

Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Por otro lado, las rebajas fiscales sobre los carburantes —tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional— permanecen vigentes hasta el 30 de junio.