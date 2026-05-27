El CES dice que 2025 fue un año de resiliencia para la economía pese al pesimismo de la sociedad por la vivienda

El mercado laboral mejoró con máximos de ocupación y aumentos de productividad, aunque la recuperación salarial fue más notable en los salarios bajos.

La economía española salió en 2025 del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos de la UE tras doce años, apoyada en la demanda interna y los fondos europeos.

El precio de la vivienda es señalado como el principal factor que absorbe la mejora de ingresos familiares, pese a la moderación de la inflación.

El CES considera 2025 un año de resiliencia para España, aunque la sociedad muestra pesimismo por el aumento del coste de vida y las dificultades de acceso a la vivienda.

El Consejo Económico y Social (CES) ha catalogado 2025 como un año de "resiliencia" para España frente a la incertidumbre global, pero destaca que la ciudadanía mantuvo una visión pesimista respecto a la situación económica debido al aumento del coste de vida y a las dificultades de acceso a la vivienda.

El presidente del CES, Antón Costas, ha señalado que el puente que existía durante la segunda mitad del siglo pasado entre la macroeconomía y la microeconomía "se ha roto", principalmente por el coste de vida y los precios de la vivienda.

Así, durante la presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025, Costas ha señalado que el precio de la vivienda funciona como un "agujero negro" que "se come toda la mejora de ingresos de las familias", mientras que, aunque la inflación se ha moderado, el precio de muchos bienes y servicios siguen elevados.

Con todo, Costas ha puesto de relieve que todos los indicadores de calidad de vida y de desigualdad han mejorado, aunque no de forma tan marcada para los dos puntos anteriormente mencionados. La memoria recoge, por tanto, una visión "pesimista" y que, aunque hay menos dificultades para llegar a fin de mes, hay menor capacidad para gastos imprevistos.

Por otro lado, pone de relieve que el crecimiento de la economía española se apoyó en la fortaleza de la demanda interna, principalmente el consumo privado, gracias al crecimiento del empleo y la población, además de por la aceleración de la inversión, alentada por los bajos tipos de interés, el dinamismo de la demanda y los fondos 'Next Generatión EU'.

La memoria cataloga 2025 como un año de "punto de inflexión" para la economía española, ya que fue el primer ejercicio en el que se quedó fuera del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos de la Comisión Europea tras doce años de vigilancia.

De cara a 2026, la memoria considera que el panorama económico se presenta "crítico y marcado por la incertidumbre" debido a los conflictos bélicos en Oriente Próximo.

Evolución

En este sentido, recalca que aunque España no presenta "una excesiva exposición directa" al conflicto y se beneficia de una "elevada penetración" de las energías renovables, el impacto global ha añadido incertidumbre a las proyecciones económicas.

El presidente del CES ha compartido una reflexión tras analizar la evolución de la economía española desde 2021, advirtiendo de que la tendencia que ha seguido a lo largo de estos años no puede entenderse como algo coyuntural, sino que se debe a una "transformación interna de la economía y el trabajo".

"Lo que veo es un cambio de piel, una mutación de piel, en la economía y mercado laboral, hacia una piel más resiliente, más inclusiva y más permanente a lo largo del tiempo", ha recalcado.

En ese sentido, ha señalado que se está produciendo una "transformación silenciosa del modelo productivo" tanto en las características del modelo empresarial --donde disminuye el porcentaje de microempresas y autónomos-- como en la productividad, que aumenta por primera vez en un momento donde la economía vive un periodo positivo.

En cuanto al mercado laboral, Costas ha recalcado que este "ha mejorado prácticamente en todas sus variables", con máximos de ocupación y afiliación y aportando el 45% del empleo creado en toda la UE.

Además, creció el volumen total de horas trabajadas, de las horas efectivamente trabajadas y mejoró la productividad por hora, todo ello acompañado de una recuperación salarial moderada. En este punto, la recuperación salarial ha sido heterogénea y se ha concentrado en los salarios más bajos.