La deuda pública de España alcanza su máximo histórico con 1,740 billones en marzo

La deuda de las Corporaciones Locales disminuyó un 9,3% respecto al año anterior, situándose en 20.723 millones de euros.

La deuda del Estado creció un 4,7% interanual, la de la Seguridad Social un 7,9% y la de las Comunidades Autónomas un 2,6%.

El peso de la deuda sobre el PIB se situó en el 101,6%, aunque el Gobierno prevé reducirlo por debajo del 100% en 2026.

La deuda pública de España alcanzó un máximo histórico de 1,740 billones de euros en marzo, un 4,3% más que el año anterior.

La deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de marzo en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales. Eso sí, moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,740 billones) aumentó en 72.322 millones de euros, un 4,3% respecto al mismo mes de marzo del año pasado, al tiempo que registró un incremento de 16.213 millones respecto al mes de febrero, un 0,9% más.

Con estos crecimientos registrados en este tercer mes del año, el dato de marzo supera el máximo histórico alcanzado en febrero, cuando la deuda se situó en 1,723 billones de euros.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

Administraciones

Por subsectores, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,590 billones de euros, con un incremento interanual del 4,7%, lo que supone un 92,9% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 33.621 millones (2% del PIB), que representa una disminución del 5,8% respecto al mismo dato del año anterior.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.178 millones de euros, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 8% del PIB. Según explica el Banco de España, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas fue de 346.849 millones de euros en marzo de 2026, equivalente a un 20,3% del PIB, con una variación interanual del 2,6%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 20.723 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 9,3% inferior al importe registrado un año antes.

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas.

Así, los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales del 4,2% y el 7,5% respectivamente y los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual del 0,4%.