El ADM de Sevilla bate récord de empresas asistentes en pleno auge aeroespacial y de la tensión con Irán

Las claves

Las claves Generado con IA El ADM de Sevilla alcanza cifras récord con 315 empresas de 30 países inscritas para su próxima edición. La representación internacional en el evento ha crecido un 15% respecto al año anterior. Se han agotado los 7.000 metros cuadrados del área expositiva, consolidando a Sevilla como punto estratégico del sector aeroespacial. El encuentro cuenta con el respaldo de grandes empresas y entidades del sector aeroespacial español y andaluz, como Airbus, Aciturri y la Agencia Espacial Española.

Aerospace & Defense Meetings-ADM, o sea, a secas ADM, como es popularmente conocido, ha disparado sus cifras para la próxima edición en Sevilla, que se celebra dentro de 10 días con el aumento de la tensión entre EEUU e Irán de fondo.

La cita, que organiza Trade y la empresa BCI Aerospace –y cuenta con Airbus como socio principal–, tendrá en su octava convocatoria la mayor participación registrada nunca, con 315 empresas procedentes de 30 países ya inscritas.

Son un 19% más compañías de las que había registradas a diez días de la anterior edición, lo que da una pista del estado de ánimo del sector. También de la relevancia que está alcanzando la cita sevillana fuera de España, dado que la representación internacional sube un 15% en un año.

A estas alturas se han agotado ya los 7.000 metros cuadrados de la zona expositiva. Tal es el resumen de la organización a la fecha presente, en la que se afirma ya que ADM Sevilla "supone un punto estratégico del circuito mundial del sector aeroespacial".

Todo en un momento especialmente relevante para el sector, que los promotores de la cita buscarán aprovechar para internacionalizar la industria andaluza y atraer inversión extranjera industrial.

Apoyo de la industria española y andaluza

Entre los apoyos potentes del mundo mercantil a este encuentro anual destacan compañías como Aciturri, Tier 1 español de aeroestructuras, Pilatus Aircraft, Akkodis, Sofitec, Turco Española, Aerotecnic y GSC (Grupo Sevilla Control).

Además, ADM Sevilla 2026 cuenta con la colaboración institucional de los principales agentes de la industria andaluza y española: Tedae (Asociación Española de Empresas Tecnológicas, de Defensa, Aeronáutica y Espacio), Andalucía Aerospace (clúster aeroespacial andaluz), la Agencia Espacial Española (AEE) y CATEC-Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales.

Asimismo, expertos y directivos de compañías líderes como Airbus, Moeve, ITP Aero, GMV, Akkodis o Capgemini participarán en diferentes conferencias sobre inversión industrial, excelencia operativa y cooperación internacional.