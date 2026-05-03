El pacto UE-Mercosur ya está aquí: claves, retos y pilares de un acuerdo comercial sin precedente tras 25 años de negociaciones

El pacto establece que los productos importados de Mercosur deben cumplir la misma normativa que los europeos y permite reintroducir aranceles si hay riesgos para los productores locales.

La UE estima un ahorro anual de 4.000 millones de euros en aranceles, permitiendo a las empresas invertir más en innovación y competitividad.

La Unión Europea liberaliza el 95% de los productos importados desde Mercosur, lo que se prevé beneficiará especialmente a España en el comercio exterior.

El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur entra en vigor tras más de 25 años de negociaciones, eliminando aranceles al 91% de los productos europeos exportados.

El tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur acaba de entrar en vigor. Ambas regiones -que suman más de 770 millones de personas- estrechan lazos tras más de 25 años de negociaciones y sientan un precedente en el comercio mundial.

El acuerdo elimina los aranceles al 91% de los productos que Europa exporta a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, los países que integran de facto la unión aduanera.

Asimismo, el pacto termina con las barreras comerciales e incentiva a la parte sudamericana a entrar al mercado europeo. La Unión Europea liberaliza el 95% de lo que viene de los países que integran Mercosur.

Estas bases tendrán un importante impacto en la economía de la eurozona, que se prevé que sea beneficioso para España porque el Mercosur es un socio comercial más relevante en el territorio nacional que en el Viejo Continente.

La Comisión Europea calcula que la Unión se ahorrará 4.000 millones de euros al año en aranceles. La cifra es ocho veces superior a lo que los socios comunitarios se ahorran gracias a su pacto comercial con Canadá.

Este dinero tendrá un beneficio extra, ya que las empresas podrán utilizarlo para ampliar su inversión en I+D+i y mejorar la competitividad del tejido empresarial.

Con el acuerdo, los emblemas gastronómicos españoles lo tienen más fácil que nunca para traspasar la frontera americana. Y para protegerlos fuera de su entorno natural el pacto recoge cláusulas especiales para blindar a las Denominaciones de Origen de la Unión y evitar que se les imite en el entorno del Mercosur.

Misma normativa

De hecho, en la calidad de los productos están algunos de los puntos clave que han propiciado el retraso del pacto. Agricultores y ganaderos han reclamado activamente que los productos que entren a la eurozona pasen por los mismos controles y cumplan la misma normativa que los autóctonos.

El objetivo es simple: competir en igualdad de condiciones.

Además, el pacto comercial incluye mecanismos para actuar en el caso de que las exportaciones del Mercosur supusieran un peligro para los productores europeos.

Si las importaciones de un producto concreto aumentan un 10% y su precio es un 10% más bajo que el mismo producto, los aranceles podrían volver a estar sobre la mesa para ellos.

Así, el pacto en su conjunto aporta certidumbre y seguridad jurídica a las empresas europeas y, al mismo tiempo, facilita horizonte de futuro a base de exportaciones en medio de una situación geopolítica incierta.