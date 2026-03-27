La guerra de Irán ya se nota en los precios: la inflación se dispara al 3,3% por la subida de la gasolina

La inflación subyacente se mantiene estable en el 2,7%, aunque suele reflejar el impacto de los carburantes con retraso.

El diésel alcanza su precio más alto de la historia en Semana Santa, con 1,86 euros por litro.

El precio de la gasolina se sitúa en torno a 1,73 euros por litro, llegando en algunos momentos a superar los 1,90 euros.

La inflación en España sube al 3,3% en marzo, impulsada por el encarecimiento de los carburantes tras el inicio de la guerra en Irán.

La inflación se dispara al 3,3% en marzo. Un aumento de un punto respecto a febrero (cuando el IPC se quedó en el 2,3%), según ha adelantado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No se veía un nivel de precios así desde mayo de 2024. Estamos ante el primer dato de inflación tras el estallido de la guerra en Irán, que ha incrementado la tensión en los mercados energéticos. Y ha disparado los precios de los combustibles.

El organismo estadístico explica que esta cifra se debe al encarecimiento de los carburantes, efecto directo del conflicto en Oriente Próximo. Esto coincide, además, con el inicio de la Semana Santa que comienza este viernes.

El impacto del cierre del estrecho de Ormuz ha hecho que los precios hayan registrado su mayor incremento interanual mensual desde, al menos, 2022. Aquel fue el momento en que los precios se dispararon por la guerra de Ucrania.

Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se mantiene estable en el 2,7%, igual que en febrero.

Conviene recordar que este dato suele subir dos o tres meses después, dado que es el tiempo que tardan las empresas en trasladar los precios al resto de productos.

El dato de inflación coincide con el alza brutal que hemos visto de los carburantes en las últimas semanas. Vamos a ver, de hecho, una operación salida de Semana Santa con precios de la gasolina disparados. Y eso pese a las medidas del Gobierno para abaratar el combustible.

El alza del crudo Brent, que ha sido del 31% desde que se inició la guerra de Irán. Esto ha repercutido directamente en los carburantes.

Según las estadísticas oficiales de la UE, el litro de gasolina se sitúa este viernes en el entorno de los 1,73 euros el litro frente a los 1,48 que marcaba el surtidor al inicio de la escalada bélica. Ahora bien, ha habido picos en los que ha llegado a sobrepasar los 1,90 euros el litro.

El diésel sí está sufriendo más. Esta Semana Santa vamos a pagar el precio más caro de la historia con un combustible que marca los 1,86 euros el litro de combustible.

Términos mensuales

Desde el Ministerio de Economía destacan que "el plan de respuesta del Gobierno, aprobado este jueves en el Congreso, está diseñado para que este shock externo no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares".

En términos mensuales, el IPC subió un 1%, su mayor alza mensual desde junio de 2022, cuando se disparó un 1,9%, una vez iniciada la guerra en Ucrania, que arrancó en febrero de ese mismo año.

El IPC armonizado (IPCA) incrementó ocho décimas su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, con una variación mensual del 1,5%.

La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el tercer mes del año, según apunta Estadística.