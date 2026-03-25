CaixaBank revalida su liderazgo tras ser premiada Mejor Banca Privada de España en 2026

La revista Euromoney premia a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada nacional por cuarto año consecutivo, avalando un modelo de asesoramiento que impulsa sus activos gestionados hasta 189.219 millones de euros.

Las claves nuevo Generado con IA CaixaBank ha sido reconocida por Euromoney como la Mejor Banca Privada en España en 2026, por cuarto año consecutivo y octava vez en los últimos doce años. La entidad también recibió el premio a la Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026, y su filial BPI fue galardonada en tres categorías en Portugal. En 2025, los activos bajo gestión de CaixaBank Wealth Management crecieron un 14%, hasta 189.219 millones de euros, y la base de clientes aumentó un 9%. CaixaBank ha reforzado su oferta con servicios innovadores como Advisory GPS y Family Governance, apostando por la tecnología y el asesoramiento especializado para altos patrimonios.

La revista británica Euromoney ha otorgado a CaixaBank el premio a la 'Mejor Banca Privada en España 2026', consolidando su posición de liderazgo en el sector financiero nacional. Este prestigioso galardón se concede a la división de banca privada de la entidad, CaixaBank Wealth Management, por cuarto año consecutivo, lo que representa la octava ocasión en la que obtiene este máximo reconocimiento en los últimos doce años. Estos resultados subrayan un modelo de negocio fuertemente enfocado en el asesoramiento continuo y la adaptación constante a las necesidades de los clientes.

Además del premio principal, la institución ha sido distinguida como la 'Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026'. En este caso, se trata de la tercera vez que la entidad recibe este reconocimiento específico, el cual avala la excelencia operativa y la capacidad estratégica de CaixaBank Wealth Management en este ámbito.

El éxito del Grupo CaixaBank a nivel ibérico se ha visto reforzado por los excelentes resultados de su filial portuguesa, BPI. El área de Banca Privada de BPI ha logrado tres reconocimientos clave: 'Mejor Banca Privada en Portugal 2026', ‘Mejor Banca Privada en Portugal para altos patrimonios y ‘Mejor Banca Privada en Portugal por el servicio de planificación de sucesiones’. Con estas distinciones, el grupo bancario suma un total de cinco galardones en la reciente edición de los Euromoney Private Banking Awards, que se entregaron en una gala celebrada en Londres.

Belén Martín, directora de CaixaBank Wealth Management, ha señalado que estos premios internacionales avalan la solidez de la entidad en estos campos: “Refuerzan nuestro posicionamiento como referente en gestión de patrimonios y avalan la solidez de nuestro modelo. Son también el resultado del compromiso y la profesionalidad de todos los equipos que conforman CaixaBank Wealth Management, y nos animan a seguir trabajando para impulsar la excelencia en el servicio que ofrecemos cada día a nuestros clientes”.

Crecimiento sostenido

El ejercicio 2025 ha concluido con un notable crecimiento en las principales magnitudes de la división, impulsado por una intensa actividad comercial y la apuesta por el asesoramiento independiente. Los activos bajo gestión han experimentado un incremento del 14% respecto al año 2024, alcanzando la significativa cifra de 189.219 millones de euros. Esta evolución positiva también se ha reflejado en el aumento de la base de clientes, que ha crecido un 9%, y del equipo de gestores en un 3%.

El reconocimiento a la gestión discrecional de carteras está directamente respaldado por un volumen de patrimonio gestionado por la entidad, que asciende a los 38.324 millones de euros. Esta cifra representa un incremento interanual del 14% en comparación con los datos registrados a cierre de 2024. La evolución demuestra la confianza creciente de los clientes en los productos y servicios exclusivos que ofrece la entidad.

Evolución de Marca

Los galardones llegan en un momento clave para la entidad, coincidiendo con el año en el que CaixaBank ha reforzado su división en España bajo la nueva marca CaixaBank Wealth Management. Esta evolución nominal y estratégica busca proyectar una visión mucho más amplia y moderna de la gestión de patrimonios a nivel nacional. La nueva identidad subraya el posicionamiento de la firma como pionera en el diseño de soluciones financieras innovadoras.

La nomenclatura Wealth Management enfatiza la visión transversal de la entidad, superando el concepto tradicional de la banca privada clásica. El objetivo es integrar todos los segmentos, capacidades y servicios dentro de una propuesta de valor unificada que cubra todas las etapas vitales y financieras del inversor. Esta estrategia integral permite ofrecer una cobertura de alcance superior, adaptándose con precisión a los perfiles más exigentes del mercado.

Durante 2025, la división ha mantenido una fuerte inversión en tecnología avanzada, destacando el despliegue de la plataforma GPS en toda su red comercial. Esta infraestructura tecnológica ha sido la base para el lanzamiento de soluciones disruptivas que mejoran la eficiencia de los procesos operativos internos. La digitalización se ha convertido en un pilar fundamental para mantener la ventaja competitiva de la entidad frente a sus principales competidores.

Como resultado de esta apuesta tecnológica, la entidad ha creado el servicio Advisory GPS, una herramienta que combina la agilidad operativa en la construcción de carteras con la máxima personalización. En apenas un año, este servicio ha captado a más de 2.500 clientes y gestiona un saldo superior a los 700 millones de euros. Destaca especialmente que un tercio de estos fondos corresponde a dinero nuevo captado de otras entidades, confirmando el éxito comercial de la iniciativa.

De cara a las necesidades de los grandes patrimonios, CaixaBank Wealth Management ha iniciado el año 2026 con el lanzamiento del servicio Family Governance. Esta nueva propuesta proporciona asesoría integral en gobernanza familiar, orientada específicamente a las familias empresarias que buscan estructurar su legado. El servicio representa una evolución natural del área de más altos patrimonios, Global Wealth, elevando el estándar de la gestión hacia un enfoque mucho más sofisticado.

El objetivo fundamental de Family Governance es brindar una gestión individualizada que abarque tanto la protección del patrimonio como la preparación de la siguiente generación. Mediante esta completa cartera de servicios, la entidad aspira a consolidarse como el principal referente nacional en gobierno corporativo y planificación sucesoria para grupos familiares. Se trata de un modelo de acompañamiento a largo plazo que garantiza la estabilidad y transición eficiente de las empresas.

Equipo Especializado

Para sostener este nivel de excelencia, el modelo cuenta con el respaldo de aproximadamente 1.200 gestores especializados y debidamente acreditados. Este equipo humano posee una destacada experiencia media de 15 años en el sector financiero, garantizando un conocimiento profundo de las dinámicas del mercado. La gran capacitación técnica de estos profesionales es determinante para construir relaciones de confianza y cercanía con cada uno de los clientes.

La estructura de atención al cliente se articula a través de la extensa red de oficinas de CaixaBank, a la que se suman los 75 centros exclusivos de banca privada distribuidos estratégicamente y los 11 centros exclusivos Global Wealth, diseñados para atender los requerimientos más complejos de los altos patrimonios. Esta capilaridad territorial asegura que los usuarios reciban un servicio de proximidad, sin renunciar a las capacidades de inversión de una plataforma global.

En definitiva, la propuesta de CaixaBank Wealth Management destaca por su enorme flexibilidad para ajustarse a las preferencias individuales. Los clientes pueden optar por modelos de asesoramiento global, tanto independientes como no independientes, o bien gestionar sus inversiones por iniciativa propia. Esta libertad de elección, respaldada por un ecosistema de fondos, seguros y valores de primer nivel, consolida el modelo premiado internacionalmente.