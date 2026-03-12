Cuerpo no concreta las ayudas por la guerra aunque desliza que incluirá medidas fiscales para contener el precio de la luz

Existen diferencias internas en el Gobierno sobre la rapidez y el alcance de las medidas, y no hay fecha concreta para su aprobación.

El Gobierno sigue preparando su paquete de medidas para aliviar el impacto económico de la guerra de Irán en las empresas y en los bolsillos de los españoles con la novedad de que este jueves ha deslizado que incluirá medidas fiscales para contener el precio de la electricidad.

Del mismo modo, ha indicado que se continúa estudiando cómo abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte. También ha confirmado que las primeras medidas serán de "carácter social".

Así lo ha indicado este jueves el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras la reunión del equipo económico del Gobierno con la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO, para abordar las medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán.

Un encuentro en el que han trasladado que todavía estamos lejos de la situación de 2022 y que la prioridad por ahora no son las rebajas fiscales de IVA a los alimentos, o a la electricidad, como ha pedido la Unión Europea. Desde el Ejecutivo tampoco se plantean por el momento bonificaciones a los combustibles o tope a los alquileres.

No obstante, el titular de Economía volvió a recordar que están todas las opciones abiertas y que no hay fecha para aprobar estas ayudas, pese a que a primera hora del jueves la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indicó que el próximo martes se aprobaría un "paquete social".

Las diferencias con la ministra de Trabajo pasan porque en la parte socialista consideran que no hay que precipitarse y que hay que mover ficha de forma escalonada. Internamente se dice que se sigue trabajando, pero que no existen garantías de tener algo cerrado en una semana, según ha podido saber este periódico.

Y esto pasa por el fondo y la forma. Díaz presiona para que se lance cuanto antes un paquete -aunque reducido-, pero en Moncloa optan por la prudencia e insisten en que hay que trabajarlo todo con mucho tacto, en especial considerando que los apoyos en el Congreso no están garantizados.

En todo caso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido transmitir este jueves un "mensaje de tranquilidad" ante la escalada del precio de los combustibles por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Cuerpo ha explicado que el Gobierno "está haciendo un análisis de cuáles son las mejores medidas que se adaptan para atender al impacto de la subida del precio de los combustibles".

Duración del conflicto

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo trabaja en la actualización del "escudo social", donde "hay medidas que ya están preparadas como el caso de los ERTE o la prohibición del corte de suministros que se puso en marcha durante la guerra de Ucrania".

Eso sí, el ministro no ha adelantado cuándo se aprobará el paquete de medidas. "No puedo adelantar el día concreto, la prioridad está en cerrar el decreto lo más pronto posible", ha afirmado. Y ha añadido que "todo va a depender de cuánto sea la duración del conflicto".

Cuerpo también ha recordado que "en España está todo preparado por si fuera necesario activar el mecanismo ibérico", una herramienta que "requiere la colaboración con las autoridades portuguesas".

Además, el titular de Economía ha asegurado que el plan tendrá "una especial dedicación para el sector del campo y del transporte", los más afectados por el aumento de los costes energéticos.

Medidas de Yolanda Díaz

Horas antes de esta comparecencia de Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado en una entrevista en TVE que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobaría medidas para paliar el alza de los precios por la guerra en Irán.

Una versión que sería desmentida por Moncloa minutos después indicando que se trabajaba, pero que no había una fecha concreta.

Con todo, entre estas medidas Díaz indicó que estarán la prohibición de despidos por causas energéticas, paralizar los desahucios y el "control de los precios de la energía".

No obstante, también descartó bajar el IVA de los alimentos al 0% y admite discrepancias con el PSOE para intervenir la cesta de la compra y congelar alquileres. Carlos Cuerpo confirma rebajas fiscales en la electricidad y para el campo y el transporte.