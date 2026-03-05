Varios ciudadanos en un supermercado.

Varios ciudadanos en un supermercado. Europa Press.

Economía

Irán revive el miedo a la inflación en Andalucía, donde el súper se ha disparado un 30% desde la invasión a Ucrania

La Junta remarca la necesidad de vigilar los precios y el Gobierno no descarta topar la energía y rebajar impuestos a alimentos si el conflicto se prolonga.

Más información: Andalucía pide a Moncloa que "evite riesgos económicos" tras el choque con EEUU por las bases de Rota y Morón

Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

La ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz hacen temer una nueva subida de precios en Andalucía.

El supermercado en Andalucía se ha encarecido un 30% desde el inicio de la guerra de Ucrania, según datos del INE.

Productos básicos como huevos, leche, carne y verduras han experimentado subidas de hasta el 80% desde 2022.

El Gobierno estudia retomar medidas como topes de precios energéticos y rebajas fiscales para contener la inflación si la crisis en Oriente Medio se prolonga.

La ofensiva contra Irán de Estados Unidos e Israel, que se extiende con el paso de los días y ha abierto un nuevo cisma con España, empieza a levantar un temor en Andalucía muy doméstico: el impacto que pueda tener sobre los precios.

O sea, si los hará subir. Sobre todo, por el cierre del estrecho de Ormuz decretado por Irán. Es la principal arteria del comercio energético mundial: por aquí pasan aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa por mar en el mundo y el 20% del gas natural licuado (GNL).

Su bloqueo, por tanto, no es baladí. Se teme ahora que los costes de la energía aumenten y ello impulse una nueva ola de inflación. Una música, en realidad, muy parecida a la que sonó en febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y comenzó una guerra que hoy perdura. 

Un camarero pone los calefactores en una terraza en Sevilla, en una imagen de archivo.

Aquel conflicto disparó los costes energéticos y, en efecto dominó, desató una subida de precios que dio de lleno en los hogares andaluces: solo en el primer año de guerra, la cesta de compra subió casi un 18%. Desde que empezó el conflicto hasta ahora, se ha encarecido un 30%.

Lo reflejan los datos del INE. Los precios en Andalucía han subido también en estos cuatro años de forma acusada en restaurantes y hoteles (un 24%) o bebidas alcohólicas y tabaco (22%).

Pero el supermercado, al ser un lugar de visita inevitable, revela lo mucho que este tipo de conflictos ha obligado en los últimos tiempos a ajustar los presupuestos familiares.

Es algo que todos los hogares han notado en estos cuatro años: cada vez se pueden llevar menos cosas a casa con el mismo presupuesto. El INE confirma con sus cifras hasta qué punto tienen razón.

Los huevos han subido un 80% desde febrero de 2022; la ternera, un 53%, el cerdo un 35% y el pollo, un 22%; la leche, un 35%; las legumbres y hortalizas frescas un 40%; el pescado un 31% y la fruta, un 26%.

Topes de precios

¿Causará la nueva guerra abierta en Oriente Medio impactos parecidos en los precios? Dependerá de cuánto dure el conflicto, y de cuánto tiempo permanezca cerrado el estrecho de Ormuz.

Es la respuesta de los analistas, pero el Gobierno empieza a barajar opciones. Una de ellas es retomar medidas extraordinarias aplicadas en 2022, como los topes a los precios energéticos y rebajar impuestos a los alimentos.

"Si es necesario, volveremos a hacerlo", ha remarcado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Cabe recordar que en 2022 el Gobierno tomó varios tipos de medidas. Entre ellas, la puesta en marcha de un IVA al 0% en alimentos de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas) y la reducción al 5% para aceites y pastas, la congelación del precio de la bombona de butano, la limitación del precio del gas, descuentos en el transporte público y bonificaciones y ayudas al combustible para transportistas profesionales.

Es una batería de medidas que regresan a la actualidad. Mientras tanto, la Junta de Andalucía admite que la inflación está entre los asuntos que más les "afecta e importa" dentro de las consecuencias del conflicto, amén de la escalada del petróleo.

Porque llueve sobre mojado. Muchos aún tratan de recuperarse del golpe a sus bolsillos que trajo la guerra en Ucrania, y eso explica el temor: en muchos hogares no pueden estirarse más las costuras.