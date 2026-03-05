Irán revive el miedo a la inflación en Andalucía, donde el súper se ha disparado un 30% desde la invasión a Ucrania

Las claves nuevo Generado con IA La ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz hacen temer una nueva subida de precios en Andalucía. El supermercado en Andalucía se ha encarecido un 30% desde el inicio de la guerra de Ucrania, según datos del INE. Productos básicos como huevos, leche, carne y verduras han experimentado subidas de hasta el 80% desde 2022. El Gobierno estudia retomar medidas como topes de precios energéticos y rebajas fiscales para contener la inflación si la crisis en Oriente Medio se prolonga.

La ofensiva contra Irán de Estados Unidos e Israel, que se extiende con el paso de los días y ha abierto un nuevo cisma con España, empieza a levantar un temor en Andalucía muy doméstico: el impacto que pueda tener sobre los precios.

O sea, si los hará subir. Sobre todo, por el cierre del estrecho de Ormuz decretado por Irán. Es la principal arteria del comercio energético mundial: por aquí pasan aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa por mar en el mundo y el 20% del gas natural licuado (GNL).

Su bloqueo, por tanto, no es baladí. Se teme ahora que los costes de la energía aumenten y ello impulse una nueva ola de inflación. Una música, en realidad, muy parecida a la que sonó en febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y comenzó una guerra que hoy perdura.

Aquel conflicto disparó los costes energéticos y, en efecto dominó, desató una subida de precios que dio de lleno en los hogares andaluces: solo en el primer año de guerra, la cesta de compra subió casi un 18%. Desde que empezó el conflicto hasta ahora, se ha encarecido un 30%.

Lo reflejan los datos del INE. Los precios en Andalucía han subido también en estos cuatro años de forma acusada en restaurantes y hoteles (un 24%) o bebidas alcohólicas y tabaco (22%).

Pero el supermercado, al ser un lugar de visita inevitable, revela lo mucho que este tipo de conflictos ha obligado en los últimos tiempos a ajustar los presupuestos familiares.

Es algo que todos los hogares han notado en estos cuatro años: cada vez se pueden llevar menos cosas a casa con el mismo presupuesto. El INE confirma con sus cifras hasta qué punto tienen razón.

Los huevos han subido un 80% desde febrero de 2022; la ternera, un 53%, el cerdo un 35% y el pollo, un 22%; la leche, un 35%; las legumbres y hortalizas frescas un 40%; el pescado un 31% y la fruta, un 26%.

Topes de precios

¿Causará la nueva guerra abierta en Oriente Medio impactos parecidos en los precios? Dependerá de cuánto dure el conflicto, y de cuánto tiempo permanezca cerrado el estrecho de Ormuz.

Es la respuesta de los analistas, pero el Gobierno empieza a barajar opciones. Una de ellas es retomar medidas extraordinarias aplicadas en 2022, como los topes a los precios energéticos y rebajar impuestos a los alimentos.

"Si es necesario, volveremos a hacerlo", ha remarcado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Cabe recordar que en 2022 el Gobierno tomó varios tipos de medidas. Entre ellas, la puesta en marcha de un IVA al 0% en alimentos de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas) y la reducción al 5% para aceites y pastas, la congelación del precio de la bombona de butano, la limitación del precio del gas, descuentos en el transporte público y bonificaciones y ayudas al combustible para transportistas profesionales.

Es una batería de medidas que regresan a la actualidad. Mientras tanto, la Junta de Andalucía admite que la inflación está entre los asuntos que más les "afecta e importa" dentro de las consecuencias del conflicto, amén de la escalada del petróleo.

Porque llueve sobre mojado. Muchos aún tratan de recuperarse del golpe a sus bolsillos que trajo la guerra en Ucrania, y eso explica el temor: en muchos hogares no pueden estirarse más las costuras.