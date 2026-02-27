La inflación se mantiene al 2,3% en febrero: baja el precio de la electricidad pero sube el de los combustibles

El Ministerio de Economía destaca que la moderación de precios permite a los salarios crecer por encima de la inflación, mejorando el poder adquisitivo de las familias.

La inflación subyacente anual sube una décima y se sitúa en el 2,7%, excluyendo energía y alimentos no elaborados.

La bajada de los precios de la electricidad ha compensado el aumento en combustibles, restauración y alimentos.

La inflación en España se mantiene en el 2,3% en febrero, igual que en enero, según el dato adelantado por el INE.

La inflación se mantiene al 2,3% en febrero, misma cifra que el pasado mes de enero. Así lo indica el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo estadístico explica que la moderación en febrero se debe a la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas en combustibles, restauración y alimentos.

Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en el 2,7%, una décima más respecto al dato de enero.

El Ministerio de Economía subraya que "España sigue en la senda de control de precios marcada por el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de un crecimiento cercano al 2%".

"Esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo", ha añadido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.