Consumo reivindica que su tope de precios funciona tras la 'prueba' de Grazalema, que acaba sin subidas ni quejas

El tope a los precios en las situaciones de emergencia que el Gobierno ha estrenado en Grazalema y otros 13 municipios afectados por la borrasca Leonardo llega a su fin sin que se hayan registrado subidas abusivas, quejas o reclamaciones.

O sea, que ha funcionado, sostiene el Ministerio de Consumo, impulsor de la medida y hoy su valedor porque, subraya, se ha demostrado que es "una medida eficaz".

Consumo llega a esta conclusión tras elaborar un informe sobre la repercusión de esta medida, que ha impedido durante una semana que los hoteles y establecimientos como hostales de estos municipios hayan incrementado su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.

Aunque hubiese mayor demanda. Es algo que ha estado vigente en Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera, en Cádiz; Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén y Benaoján y Ronda, en Málaga.

La lógica era evitar subidas por esa mayor demanda que suele producirse en situaciones límite de otros servicios. Pasó con los VTC en el apagón del 28 de abril o los vuelos a Galicia durante la oleada de incendios que sacudieron la comunidad el pasado verano.

Pero no ha pasado en Grazalema, insiste Consumo, por este tope. De acuerdo con la "vigilancia de mercado" del ministerio, mientras ha estado en marcha este mecanismo se "ha constatado que no se han apreciado incrementos de precios fuera de los rangos previstos en la normativa.

"En particular, tras el análisis de los rangos de precios y de las fluctuaciones del fin de semana, no se han comprobado indicios de superación del límite de la tarifa máxima permitida", asegura.

Asimismo, el informe "identifica esta norma como una herramienta eficaz para frenar las subidas automáticas de precios en las grandes plataformas de reserva online, especialmente en contextos en los que los sistemas de precios dinámicos automatizados pueden reaccionar al alza ante picos de demanda".

Por este motivo, según Consumo, tampoco ha habido en esta semana "ninguna reclamación formal ni se han notificado incidencias por posibles incumplimientos de la norma ni al ministerio ni a ninguna de las instituciones competentes, autonómicas y locales, con las que se ha estado en constante comunicación y coordinación".

El titular de este ministerio, Pablo Bustinduy, ha querido destacar además el comportamiento de los establecimientos hoteleros que se pusieron al servicio y ayudaron a sus vecinos y vecinas: “Han demostrado que la solidaridad no es una palabra vacía, sino un compromiso real que se activa cuando más se necesita.

También han mostrado "un contraste evidente con determinadas plataformas" que, tras los llamados precios dinámicos, solo intentan convertir las emergencias en otra oportunidad de negocio” , ha asegurado el ministro.