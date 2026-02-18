La reconstrucción de Andalucía tras las borrascas costará al menos 9.000M€ a la espera de la UE y una cifra final de daños

Un bombero asiste en labores de emergencia durante el paso de borrascas en Grazalema (Cádiz). Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA La reconstrucción de Andalucía tras las recientes borrascas costará al menos 9.000 millones de euros, una cifra que podría superar los 10.000 millones según avance la valoración de daños. El Gobierno central ha anunciado una movilización de 7.000 millones de euros destinados a infraestructuras, economía y ayudas directas a ciudadanos afectados, incluyendo compensaciones para viviendas y desalojados. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de 1.780 millones de euros, con especial atención al sector agrícola, carreteras y ayudas a autónomos y pequeñas empresas. Aún se espera la activación del Fondo de solidaridad europeo y la evaluación definitiva de los daños, ya que muchas zonas y cultivos siguen sin peritar.

La reconstrucción de Andalucía tras el paso del tren de borrascas las pasadas semanas costará al menos 9.000 millones de euros. Es el dinero que, de momento, movilizan tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía.

Sin embargo, se espera que la cifra crezca. Primero, porque el Ejecutivo de Juanma Moreno ha pedido al de Pedro Sánchez que pida a la Unión Europea que active el Fondo de solidaridad europeo.

Pero además, señalan desde el Gobierno andaluz, porque el coste real de los daños provocados por las lluvias aún no se sabe. Hay zonas anegadas, cultivos perdidos sin peritaje o carreteras de las que no se sabe el alcance exacto del destrozo.

Por eso, se espera que el coste de la reconstrucción pueda llegar o superar los 10.000 millones de euros. Es una magnitud no tan alejada de la vista en Valencia por la Dana. Entonces, el Gobierno central movilizó casi 15.000 millones.

A la espera de la UE y de la valoración final de daños, tanto Gobierno central y Junta se han apresurado a aprobar ayudas, buena parte de las cuales serán de carácter directo para acelerar su llegada a los afectados.

Gobierno

En el primer caso son 7.000 millones de euros. Así lo anunció la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esos 7.000 millones de euros tendrá como destino las infraestructuras, actividad económica y ciudadanos.

Para estos últimos hay, dentro de esa partida milmillonaria, líneas para la reconstrucción de viviendas afectadas por las lluvias. Quien haya perdido su casa por completo podrá cobrar más de 60.000 euros; si tiene daños no estructurales, algo más de 20.000 euros; y algo más de 10.000 para los enseres.

Eso se suma a las ayudas para quienes tuvieron que dejar sus casas, como ha ocurrido especialmente en el caso de la localidad gaditana de Grazalema.

Allí los vecinos han estado hasta 11 días fuera de sus hogares por el riesgo en sus casas. Algunos -unos 800- siguen sin poder volver.

Ellos, parte de los en torno a 12.000 desalojados producto de las intensas lluvias, podrán cobrar hasta 150 euros por persona y día fuera de casa. Ayuda que es, además, compatible con otras líneas de asistencia para afectados.

Quienes han pasado por esto tendrán además parte del IRPF exento, así como el impuesto de sociedades.

Hay ayudas estatales a fondo perdido, además, para los ayuntamientos. Serán hasta 2.000 millones de euros. Y exenciones del IBI rústico.

En el ámbito laboral, hay ayudas previstas para cese de actividad de autónomos así como ERTES forzosos. En el campo, uno de los grandes perjudicados, hasta 2.000 millones de euros disponibles.

San Telmo

Eso se suma a las iniciativas de la Junta de Andalucía, que anunció el presidente, Juanma Moreno en el palacio de San Telmo: hasta 1.780 millones de euros.

Se trata, según señaló, de un "esfuerzo inédito" por parte de la Junta, que espera que se complemente también con actuaciones del Gobierno central.

En cuanto a las principales partidas del plan, se encuentran los 988 millones de euros destinados al sector agrícola, como el más afectado por el temporal. De esa cantidad, habrá ayudas directas por importe de 700 millones para las 33.000 explotaciones afectadas.

Respecto al destrozo de carreteras, el presidente ha hablado de una cifra que supera los 535 millones de euros, de manera muy especial en las provincias más azotadas, como Cádiz y Málaga. Se actuará en más de 1.000 kilómetros de vías tras haberse registrado casi 600 incidencias graves.

Empresas

El plan también contempla 35 millones en ayudas a la pequeña y mediana empresa y autónomos para evitar la pérdida del empleo. Se contemplan ayudas de hasta 2.000 euros por cada autónomo, a razón de 200 euros al mes durante 10 meses, de febrero a noviembre.

Se podrán añadir 3.500 euros por cada trabajador, de manera que un autónomo con dos o tres empleados (la media en Andalucía) podría recibir entre 9.000 y 12.500 euros.

Por su parte, el efecto en centros educativos, como colegios e institutos, según Juanma Moreno, se estima en más de 60 millones de euros, que probablemente se podrán incrementar según se vayan calibrando los daños, mientras que, en centros sanitarios, se estima un daño por unos 13 millones de euros, especialmente, en ambulatorios, centros de salud y algún hospital.

Ganaderos

El coste en vías pecuarias e instalaciones medioambientales será de unos 49 millones de euros, según el presidente, quien ha apuntado que estas vías son sumamente importantes para ganaderos y el campo en general.

En apoyo a los municipios, se prevén unas ayudas de unos 50 millones de euros para recuperación de servicios públicos, redes de agua y otro tipo de necesidades.

Se contemplan además 4 millones de euros en áreas de emergencia, para mejorar el Infoca y la atención a los afectados.

Con esos casi 9.000 millones de euros, hay fondos para ciudadanos, empresas, agricultura e infraestructuras. Parte del daño de las lluvias estará cubierto, pero habrá aún que esperar al verdadero alcance -de daños y coste- de los efectos de las borrascas en Andalucía.