Montero anuncia 7.000M para los afectados por las borrascas y dispara las indemnizaciones por daños en viviendas

Una hora antes de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presente el plan de su Gobierno para paliar los daños causados por las borrascas, Moncloa mueve ficha.

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero ha anunciado una contundente batería de ayudas para los afectados por valor de 7.000 millones de euros.

Se trata de una cantidad que irá a los afectados en Andalucía y Extremadura, aunque su discurso se ha centrado en la primera por concentrar la mayoría de los daños. Entre los mensajes más subrayados está que el Gobierno "cuadruplica las indemnizaciones que establece la ley".

Esto para los daños en vivienda. La indemnización por destrucción total de la vivienda pasa de un máximo de 15.120€ a 60.480€; la ayuda por daños que no afecten a la estructura de la vivienda pasa de un máximo de 5.160€ a 20.640€ y la compensación por daños en los enseres domésticos aumenta de 2.580€ a 10.320€.

Con los 7.000 millones, en todo casom se distribuirán además ayudas directas a los más de 12.400 desalojados en Andalucía por las tormentas. En concreto, se darán 150 euros por persona y día que hayan pasado fuera de sus hogares.

Así, ha calculado Montero, una familia de cuatro miembros que haya pasado diez días desalojada podrá percibir 6.000 euros que serán, además, compatibles con otras ayudas.

Las cantidades, se ha apresurado a agregar, estarán exentas del IRPF y el impuesto de sociedades.

Asimismo, habrá ayudas a fondo perdido para los ayuntamientos afectados, que recibirán 2.000 millones para reparar infraestructuras afectadas.

El plan de Moncloa, que recuerda en envergadura al desplegado tras la dana, incluye la flexibilización de la regla de gasto en territorios golpeados por las tormentas.

Además, ha asegurado Montero, se utilizará el superávit generado durante 2025 para inversiones en estas zonas.

El paquete contempla también medidas fiscales y laborales. Habrá exención del IBI rústico, y, como ya anunció esta semana Luis Planas, ministro de Agricultura, reducciones fiscales especiales para actividades agrarias, como la cotización por el régimen de módulos en el IRPF y del régimen especial simplificado del IVA.

En el apartado laboral, se establece una prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo de 2026.

También se considerará el temporal como asunto de fuerza mayor para acometer ERTEs, y se establecen exenciones a la cotización a la Seguridad Social en las empresas que lo apliquen.