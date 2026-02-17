El Gobierno topa los precios de los hoteles en Grazalema y otros 13 municipios afectados por la borrasca Leonardo

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha limitado temporalmente los precios de hoteles y hospedajes en 14 municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo. La medida está vigente hasta el miércoles 25 y prohíbe a los establecimientos subir precios respecto al mes anterior al inicio de la emergencia. Los hoteles deben informar claramente sobre la limitación de precios y, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso. Esta acción preventiva busca evitar subidas repentinas de precios, especialmente con la reactivación del turismo y la vuelta de familias desalojadas.

El Gobierno estrena su medida para topar precios en situaciones de emergencia con las borrascas que han azotado Andalucía en el último mes.

Por decisión del Consejo de Ministros, se limita ahora de forma temporal el precio de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo.

El listado de municipios en los que aplica esta medida incluye Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera, en Cádiz; Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén y Benaoján y Ronda, en Málaga.

El Ministerio de Consumo ha indicado que el tope de precios estará en vigor desde hoy hasta el miércoles 25 y supone el estreno práctico del real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Gobierno de España limitar precios de productos o servicios cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios.

Es una descripción que aplica a estos municipios al haber sido declarados en situación de emergencia con más de 10 personas desalojadas y en los estas representan al menos, el 0,1% de la población del municipio, siendo estos los criterios establecidos.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no podrán incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.

Además, estarán obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son los precios de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Según se refleja en el propio acuerdo, esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo.

Especialmente ahora que se reactivan las líneas de tren, "con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializa los alojamientos", remarca Consumo.