González de Lara se revalida como representante de los empresarios andaluces ante Garamendi, De Miguel y Cuerva

Javier González de Lara, aclamado para un nuevo mandato al frente de la CEA.

Javier González de Lara seguirá siendo el representante de los empresarios andaluces durante cuatro años más. El presidente de la CEA acaba de tomar posesión del que será su cuarto mandato, que abre totalmente reforzado.

La suya era la única candidatura y el apoyo este jueves en Sevilla a su gestión ha sido generalizado. Unas 400 personas han asistido a su toma de posesión, entre ellas el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

También Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme y presidente de la Confederación Granadina de Empresarios que ha aplaudido en primera fila.

González de Lara ha abierto su nuevo mandato con un discurso humanista, en el que ha remarcado conceptos como la libertad, la educación, la cultura del esfuerzo, el papel del estado, la igualdad, el bienestar, el progreso y la solidaridad como pilares esenciales para asentar a una sociedad más justa.

El presidente de CEA ha tenido unas palabras para poner en valor la rápida y generosa respuesta de empresas y particulares, que se han volcado para dar apoyo a las víctimas del accidente de Adamuz y del temporal ante el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que también ha estado presente.

Son ejemplos, ha dicho, del "esencial del tejido empresarial andaluz, no sólo como motor de desarrollo, sino también como ejemplo de solidaridad que ha puesto bienes y servicios al servicio de quienes haga falta durante el tiempo que sea necesario”.

Ha habido también referencias al contexto actual, “invadido por la polarización y la crispación, por la incertidumbre, por los cambios constantes de normas, por el deterioro del diálogo social en el plano nacional y los castigos, invasiones y guerras que parecen de otro tiempo en el ámbito internacional”.

Durante su intervención, ha recordado los logros de CEA, “que está aumentando su base asociativa, que ha conseguido aumentar su capacidad de influencia, haciendo que la voz de la empresa se tenga en cuenta en los espacios de decisión".

La candidatura de Javier González de Lara se articula en torno a las vicepresidencias de Javier Sánchez Rojas, de la Confederación de Empresas de Cádiz (CEC); José Cano, de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal); José Luis García-Palacios, de la Federación Onubense de Empresarios (FOE); y Antonio Díaz, de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).