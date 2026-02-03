Los Emiratos Árabes lideran la adopción y aplicación de la IA en políticas públicas reales

Los Emiratos se han convertido en un polo global de talento en IA gracias a visados ágiles, incentivos fiscales y una universidad especializada, atrayendo a expertos internacionales.

El país ha invertido en infraestructura propia de supercomputación y centros de datos, facilitando el desarrollo y despliegue de modelos avanzados de IA sin obstáculos regulatorios.

El enfoque emiratí destaca por la rápida implantación y coordinación estatal, permitiendo que la IA se aplique en servicios públicos, justicia, sanidad y educación.

Los Emiratos Árabes Unidos lideran la adopción de inteligencia artificial en políticas públicas, superando a potencias como EEUU, China y la UE en velocidad y efectividad.

Los Emiratos Árabes Unidos se han situado en la primera línea mundial de la inteligencia artificial (IA). De hecho, en varios ámbitos clave, se posicionan por delante de grandes potencias como EEUU, China o la UE.

Su liderazgo no tiene tanta relación con el tamaño de su mercado o el número de empresas tecnológicas que albergan, sino que se nutre de un factor decisivo: la velocidad en la que adoptan la Inteligencia Artificial.

Lo hacen además implicando de manera directa al Estado y con una gran capacidad para convertir la IA en políticas reales y operativas.

Distintos informes internacionales colocan a los Emiratos entre los países más avanzados del mundo en preparación gubernamental, uso institucional y penetración de la inteligencia artificial en la economía y la sociedad.

El ministro de Inteligencia Artificial, Omar Al Olama, ha asegurado que mientras muchos países en Occidente siguen inmersos en debates regulatorios y China prioriza el control, Abu Dabi y Dubái "han apostado por un enfoque pragmático: probar, desplegar y escalar”.

Por delante de EEUU, Europa y China

Uno de los principales elementos diferenciales es la adopción real de la IA. El Government AI Readiness Index de Oxford Insights, sitúa a los Emiratos Árabes Unidos como líder en la región de Oriente Medio y África del Norte.

El organismo evalúa a 188 países según su capacidad para usar inteligencia artificial en beneficio público y ha otorgado a los Emiratos una puntuación de 75,66, lo que les permite entrar en el top 15 global del índice.

Este ranking analiza dimensiones como la visión y gobernanza, la infraestructura de datos y la capacidad tecnológica del sector público. En el caso de los Emiratos, el informe destaca especialmente su fortaleza en liderazgo político, existencia de una estrategia nacional clara de IA y una elevada coordinación interinstitucional.

Estos factores facilitan una implantación rápida y efectiva de soluciones basadas en inteligencia artificial dentro de la administración.

El propio informe subraya que este enfoque reduce significativamente el tiempo entre el diseño de las políticas públicas y su despliegue real, una de las principales barreras detectadas en economías avanzadas como la europea.

Algunos estudios internacionales sobre el uso de inteligencia artificial generativa, como los recogidos en elAI Index de la Universidad de Stanford, muestran además que los Emiratos se sitúan entre los países con mayor porcentaje de población y empresas que utilizan herramientas de IA en su trabajo diario.

En este punto, Al Olama explica que superan “claramente la media de la Unión Europea y compiten directamente con las empresas de Estados Unidos”, con una ventaja clave: menor fragmentación regulatoria y mayor rapidez de implantación.

En Europa, la IA se enfrenta a un marco normativo complejo y todavía en construcción. En Estados Unidos, la adopción es elevada en el sector privado, pero desigual dentro de la administración. En China, el despliegue es masivo, aunque condicionado por fuertes controles. En los Emiratos, “por el contrario, el Gobierno actúa como acelerador del cambio, no como freno”.

No sólo regulación

Otra de las grandes ventajas competitivas de los Emiratos es que el propio Estado es uno de los principales usuarios de inteligencia artificial del país. Desde hace años, la IA se aplica de forma práctica en servicios públicos, justicia digital, gestión del tráfico, sanidad, educación y planificación urbana.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2031 fija como objetivo “integrar la IA en el funcionamiento cotidiano de la administración pública”.

A diferencia de Estados Unidos o la Unión Europea, “donde gran parte del desarrollo depende del sector privado, en los Emiratos la tecnología se prueba directamente en el sector público”, lo que acelera su madurez y su impacto real.

Este enfoque ha sido reconocido por organismos internacionales, como Naciones Unidas, que sitúan a los Emiratos entre los países más avanzados en gobierno digital y uso de tecnologías emergentes dentro de la administración.

Infraestructura y supercomputación

En materia de infraestructura, los Emiratos también han ganado terreno frente a otros países. El país ha invertido de forma sostenida en centros de datos, capacidades de supercomputación y nube soberana, un elemento crítico para el desarrollo y entrenamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial.

“Mientras la Unión Europea depende en gran medida de proveedores externos, los Emiratos han apostado por desarrollar capacidades propias, en colaboración con grandes actores internacionales”.

Esta estrategia les permite “entrenar y desplegar modelos de IA a gran escala sin los cuellos de botella regulatorios, energéticos o administrativos que afectan a otros países”.

Los análisis del sector financiero y tecnológico del Golfo apuntan a que la inteligencia artificial será uno de los principales motores del crecimiento no petrolero del país durante esta década, con un impacto económico relativo superior al de muchos países europeos.

Talento global y menos barreras que EEUU

La atracción de talento es otro de los grandes pilares del modelo emiratí. Visados tecnológicos ágiles, incentivos fiscales y la creación de una universidad especializada exclusivamente en inteligencia artificial han convertido al país en un polo de atracción para investigadores y expertos internacionales.

Frente a Estados Unidos y Europa, los Emiratos tratan de ofrecer “rapidez, estabilidad y financiación directa”. Este enfoque ha sido destacado por informes internacionales del sector tecnológico como uno de los más eficaces para captar perfiles altamente cualificados.

Sin frenar la innovación

A diferencia de China, los Emiratos han buscado alinearse con los principios internacionales de uso responsable de la inteligencia artificial, participando activamente en foros globales y promoviendo marcos éticos compatibles con los estándares occidentales.

Sin embargo, y a diferencia de la Unión Europea, no han convertido la regulación en un freno para el despliegue tecnológico.

Rankings

Los datos de organismos como Oxford Insights, Naciones Unidas o el AI Index de Stanford confirman una tendencia clara: los Emiratos Árabes Unidos no compiten con Estados Unidos o China en volumen absoluto, pero sí lideran en velocidad, adopción y uso práctico de la inteligencia artificial por parte del Estado.

Este modelo está sin duda redefiniendo el equilibrio global en la carrera por la IA.