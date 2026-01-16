La ternera, los huevos, los frutos secos y el café anotaron en 2025 sus mayores encarecimientos de este siglo

El Gobierno rechaza recuperar la rebaja del IVA a los alimentos básicos, pese a la presión de la OCU, argumentando que la inflación de alimentos en España es menor que en la Eurozona.

La gripe aviar ha impactado fuertemente en el precio de los huevos, mientras que la sequía en Brasil y las inundaciones en Vietnam han elevado el precio del café a máximos.

En 2025, los huevos se han encarecido un 31,3%, la ternera un 17,2%, el café un 16,3% y los frutos secos un 7%, superando el incremento general de la cesta de la compra.

Los precios de la ternera, los huevos, el café y los frutos secos han alcanzado en 2025 sus mayores subidas desde que hay registros, con aumentos históricos en el supermercado.

Lo notaba el bolsillo y ahora lo confirman los datos: las acusadas subidas de precio de la ternera, los huevos, el café o incluso los frutos secos vistas en el supermercado en los últimos meses no son como las de otros años.

En realidad, no tienen parangón desde que arrancó este siglo, cuando el INE aumentó al máximo el detalle del análisis de la evolución de la inflación para comprobar qué pasaba con productos concretos, como carne, pescado, leche, huevos o pan.

El resultado es que a la hora de adquirir huevos, ternera, café o frutos secos nos hemos encontrado con las subidas más bruscas desde que hay registros.

Subidas por tanto 'históricas' para los huevos, que se han vuelto un 31,3% más caros en 2025; la ternera, que ha subido un 17,2%; el café, un 16,3% y los frutos secos, un 7%.

Estos dos últimos, analizados por el INE de forma concreta desde 2017.

Son evoluciones aún más llamativas si se tiene en cuenta que la cesta de compra en general ha sufrido un fortísimo encarecimiento hace relativamente poco tiempo.

Fue en 2022, cuando a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania los alimentos se encarecieron en su conjunto un 15,7%, el nivel más alto desde 1994.

El fin de la rebaja extraordinaria del IVA

Durante ese año la abrumadora mayoría de los productos del súper se encarecieron a dos dígitos. Las patatas, por ejemplo, subieron un 21,6%; la leche un 37%, el pollo un 15%, el arroz un 21,7% y la pasta, un 19%.

Ante ese escenario, el Gobierno activó una rebaja extraordinaria del IVA para alimentos básicos (pan, huevos, leche, queso, legumbres, verduras o fruta) que decayó justo el 1 de enero de 2025.

Desde entonces, y conforme se confirmaba durante 2025 la aceleración de varios productos, en especial los huevos, la OCU y algunos sindicatos han pedido que se reconsidere la medida.

La OCU argumenta que comer de acuerdo a los cánones de la dieta mediterránea tiene ya un sobrecoste del 20% frente a una cesta de la compra que se base en alimentos ultraprocesados.

Pero el Ejecutivo rechaza recuperar la rebaja extraordinaria del IVA. ¿Su argumento? La inflación de alimentos en España es menor a la registrada en la Eurozona y en todo caso unas subidas de la cesta de compra se equilibran con otras bajadas.

Sobre todo la del aceite de oliva, cuyo precio ha bajado un 31,6% el año pasado.

Causas de las subidas

Sin que parezca que vayan a acercarse alivios para el consumidor, la sensación que perdura es que el único remedio es esperar a que decaigan los problemas que han provocado estos encarecimientos.

En el caso de los huevos, la gripe aviar. El avance de la enfermedad, que provocó a principios de 2025 que la docena de huevos costase 14 dólares en EEUU, se ha expandido por toda Europa y ha llevado a confinar a mediados noviembre a todas las aves de cría de España.

Es algo determinante para la producción del huevo. La gripe aviar obligó a sacrificar el 5% del censo, y sin cría al aire libre la puesta se ve afectada.

Ello, sumado al aumento de la demanda visto en los últimos años (desde 2023 su consumo se ha disparado un 30%), ha llevado los precios a las nubes.

La docena está ya por encima de los 3 euros de media en nuestro país. Se espera que al término del invierno el peligro de la enfermedad pase y, con ello, pueda aliviarse algo su coste.

Con respecto a la ternera, la presión es múltiple y llevan a récord mundial los precios en 2025.

Todo empezó con la menor exportación de Brasil.La alta demanda de Estados Unidos, inalterable, llevó la presión de precios a otro gran vendedor mundial de esta carne, Australia. El efecto dominó ha hecho el resto.

También el contexto internacional explica la subida del café. Brasil, responsable de casi un tercio del suministro mundial, ha sufrido la sequía más severa en 70 años, con cosechas devastadas por la escasez de agua.

En Vietnam, segundo productor global, la situación se ha invertido: tras un periodo de sequía, el país se enfrentó a inundaciones que arrasaron plantaciones enteras. Entre ambos, estos gigantes abastecen el 56% del café mundial.

Así las cosas, un espresso que hace dos años costaba 1,20 euros hoy ronda los 1,60. Con leche, puede llegar sin problemas a los 2 euros.