La nueva financiación autonómica irrumpe en un semestre de elecciones en las CCAA clave del PP

El nuevo modelo de financiación busca evitar agravios comparativos, pero enfrenta presiones políticas de Cataluña, Junts y ERC, así como críticas del PP por su posible uso electoralista.

Todas las autonomías gobernadas por el PP han rechazado la quita de deuda, aunque reconocen el alivio financiero que supondría, especialmente en un contexto preelectoral.

La propuesta incluye la creación de una Agencia Tributaria de responsabilidad compartida y mayor cesión de la recaudación de impuestos como el IRPF, IVA y Especiales a las autonomías.

El Gobierno impulsa una reforma de la financiación autonómica y una quita de deuda de 83.252 millones de euros para las CCAA, en pleno año electoral en regiones clave del PP.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha puesto la nueva financiación autonómica por montera para que sea el gran caballo de batalla económico del Gobierno en 2026.

La falta de Presupuestos, por un lado, y la celebración en el primer semestre del año de elecciones en algunas de las comunidades clave del PP, hacen especialmente relevante ese proceso negociador para un Gobierno debilitado por los casos de corrupción, en minoría y asfixiado por Junts y ERC.

El último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para marcar el techo de gasto y el envío al Congreso de la quita de deuda autonómica, han abierto un proceso que nadie sabe cómo va a acabar.

Aunque el nuevo modelo de financiación y la quita de deuda sean dos iniciativas legislativas separadas y con diferente justificación, ambas van unidas en un tandem que pretende dar un vuelco al reparto de dinero público en España.

El recorte previsto de deuda supone bajar en 83.252 millones de euros el pasivo de muchas CCAA, que tienen que acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (el 'maldito' FLA) para poder llegar a fin de mes.

Esa quita supone que los gobiernos regionales más acuciados por su deuda tendrán opciones de salir a los mercados a financiarse y dispondrán de un recorte de casi 7.000 millones en intereses a destinar a gasto social.

Todas las autonomías del PP han rechazado la quita y va a ser muy difícil que se apruebe en el Congreso. Pero los barones de la derecha nunca han descartado aprovechar el alivio que supone para su gestión, en año electoral.

Más allá de la quita, el gran reto empezará a finales de enero o primeros de febrero, que es cuando María Jesús Montero pretende presentar las bases de un nuevo modelo de financiación, llamado a sustituir al ya caduco del año 2009 que funciona a duras penas.

El problema de salida es que esa base sobre la que negociar viene dada por las condiciones previas de traspaso de la gestión de los principales tributos exigida por Cataluña. Incluso se rebajaron a última hora las pretensiones catalanas para facilitar el proceso general.

Montero asegura que todo lo que se pacte será aplicable en todas las CCAA, sin excepciones, pero las soflamas políticas y chantajistas de Junts y ERC no dejan tranquilo a nadie.

Esa falta de agravios comparativos choca con la pretensión de establecer una doble negociación: multilateral en el seno de los próximos CPFF a convocar en breve; y bilateral, para atender las demandas que cada comunidad quiera hacer, que se puedan sufragar sin generar agravios comparativos con las demás.

Con un proceso negociador tan amplio sobre la mesa y en plena campaña preelectoral en Castilla y León, Aragón y Andalucía, el hecho de que Montero quiera presentar unos Presupuestos de urgencia casi imposibles de aprobar, es lo que menos importa a nadie ahora.

La ministra de Hacienda, que es además candidata del PSOE a presidir Andalucía, cuenta además con el arma de las entregas a cuenta récord para las CCAA en 2026.

La falta de cuentas públicas y una financiación obsoleta y parcheada con fondos de salvación, hace que los 170.000 millones que hay que traspasar del Estado a las CCAA sean vitales. Y la medalla de ese reparto millonario es de Montero.

Por si alguien tenía dudas del cariz electoralista, a ello se une el argumento lanzado ya por el propio Sánchez del récord de 300.000 millones de euros adicionales aportados a las CCAA en siete años, por encima de lo que hizo Rajoy en su último mandato.

Agencia Tributaria compartida

El CPFF discutirá un engranaje fiscal único para todos. Pero con las suficientes opciones y baremos de cálculo como para poder negociar, a conveniencia, incrementos o recortes de cesión de impuestos, capacidad normativa, coordinación, etc...

Uno de los reclamos con los que se quiere convencer a Cataluña, primero, y al resto de las CCAA de régimen común, después, es la idea de crear una Agencia Tributaria de responsabilidad compartida y gestión en red.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, se lo avanzó a sus 'colegas', los inspectores fiscales, en su último congreso. La idea era convencer por delante al colectivo más afectado, más crítico y mejor preparado para evaluar y aplicar el nuevo modelo.

Una clave fundamental es no romper la Agencia Tributaria en diecisiete organismos, sino meter y dar más poder a los responsables autonómicos en una agencia centralizada, con la base de datos actualizada y uno de los sistemas de control fiscal online más avanzados de Europa.

Y con dos ventajas nada desdeñables para los ejecutivos autonómicos: una cesión mayor de la recaudación de los grandes tributos (IRPF, IVA y Especiales), que se podrá cobrar y disponer en tiempo real, sin esperar a las liquidaciones del Estado.

El atractivo es evidente para cualquier gobernante regional, pero cuenta con algún hándicap político difícil de solventar: habrá represalias para aquellas CCAA que, a pesar de recibir más dinero del Estado hasta ahora, se han dedicado a bajar impuestos.

Es la gran batalla contra las bonificaciones autonómicas que algunas autonomías del PP (sobre todo Madrid) han aplicado a ciertos tributos, como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, además de ampliar las deducciones por IRPF o eximir de cargas a la inversión empresarial.

La autonomía financiera para hacerlo está avalada por el artículo 156 de la Constitución, siempre que se respete la coordinación con el Estado y la solidaridad interterritorial. Por más que se acuse de 'dumping fiscal' a Madrid, fue Cataluña quien primero apostó por ello en su malogrado Estatut de 2006.

Frente a las advertencias de los analistas y organismos como la AIReF, el Gobierno está seguro de poder superar ese enfrentamiento constitucional y ser capaz de que todas las CCAA tengan más dinero y más capacidad de gestión de impuestos.

Desde el PP y otras formaciones políticas se ve como la "cuadratura de un círculo" auspiciada por el PSOE como "jugada electoral" de un Gobierno "acorralado por la corrupción".