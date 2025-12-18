La rabia de los agricultores toma Bruselas: lanzamiento de patatas y cañones de agua por el recorte de la PAC y Mercosur

Las claves nuevo Generado con IA Miles de agricultores europeos protestan en Bruselas contra el recorte del 20% de los fondos de la PAC y el acuerdo comercial con Mercosur. La manifestación ha incluido lanzamiento de patatas y respuesta policial con cañones de agua, bloqueando el centro de la ciudad con cientos de tractores. Los agricultores denuncian que el acuerdo con Mercosur supone una competencia desleal y pone en riesgo su producción y sustento. El contingente español cuenta con 500 agricultores de COAG, Asaja y UPA, que se suman a la protesta europea en la capital comunitaria.

Los agricultores vuelven a tomar este jueves Bruselas. Regresan con tractores y algunos episodios de tensión que han incluido lanzamiento de patatas y respuesta con cañones de agua por la policía, en alerta ante 10.000 manifestantes del campo que quieren que la Comisión dé marcha atrás con el recorte de fondos de la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo comercial con Mercosur.

Porque apuntan que será letal el recorte del 20% de los fondos de la PAC propuesto en el próximo marco financiero plurianual y también el acuerdo con Mercosur por suponer, sostienen, una "competencia desleal".

Este segundo punto es de especial relevancia porque se espera que este fin de semana los líderes de la UE puedan llegar a un acuerdo que permita a Ursula von der Leyen firmar el ansiado pacto –negociado durante más de dos décadas– en Iguazú (Brasil).

"Se están dando muchísima prisa" ha lamentado en un mensaje desde la protesta Miguel Padilla, líder de la organización agraria COAG. Esta organización forma parte del contingente español, compuesto además por Asaja y UPA, de 500 agricultores españoles que han acudido a Bruselas.

Allí se ha cortado con cientos de tractores el centro de la ciudad desde primera hora. Se han bloqueado algunas de las entradas por carretera a la capital comunitaria, antes del comienzo de la manifestación alrededor de las 12.00 de la mañana.

🇪🇺🇧🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Miles de agricultores europeos tomaron Bruselas con cerca de 500 tractores frente al Parlamento Europeo para rechazar el acuerdo de libre comercio con Mercosur, al que acusan de poner en riesgo su producción y sustento. La protesta expone una rebelión… pic.twitter.com/DT3W2jIS8i — UHN Plus (@UHN_Plus) December 18, 2025

Ha sido poco después cuando se han producido algunos momentos de tensión, con lanzamiento de patatas a los antidisturbios que custodian el Parlamento, que les han respondido con cañones de agua.

Tractores en la protesta en Bruselas. EFE.

También han levantado algunas barricadas en el centro de la ciudad. Está previsto que la movilización continúe hasta primera hora de esta tarde.