La deuda pública se modera al 103,2% del PIB en el tercer trimestre, pero rebasa los 1,7 billones por primera vez

Las claves nuevo Generado con IA La deuda pública española superó los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre de 2025, aunque su peso sobre el PIB bajó al 103,2%. El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB al 101,7% en 2025 y al 76,8% en 2041, aunque sin alcanzar aún el nivel "prudente" del 60% fijado por Bruselas. Cinco comunidades autónomas mantienen una deuda inferior al 13% del PIB, mientras que la Comunidad Valenciana alcanza el 40,5%. La deuda de la Seguridad Social creció un 8,6% interanual, situándose en 126.173 millones de euros, el 7,6% del PIB.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha superado por primera vez los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre del año, aunque ha moderado su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 103,2% según los datos adelantados por el Banco de España este lunes.

La cifra del 103,2% del PIB se sitúa dos décimas por debajo respecto al porcentaje registrado en el segundo trimestre de este año (103,4%) y baja en un punto frente al 104,2% del tercer trimestre de 2024, aunque se sitúa por encima del dato anotado a finales de 2024 (101,6%).

El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% en el cierre de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteados por Bruselas.

En términos absolutos, la deuda pública (1,709 billones de euros) ha crecido en 18.408 millones de euros, un 1,09% más, respecto al segundo trimestre del año. Frente al tercer trimestre de 2024, el endeudamiento se ha elevado en 73.599 millones, un 4,5% superior.

Por subsectores, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en 1,571 billones de euros en septiembre de 2025, lo que representa el 94,8% del PIB -superior al 94,7% del segundo trimestre, pero inferior al 95,8% del tercer trimestre de 2024-. El crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 4,5% y del 1,5% respecto al trimestre anterior.

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el tercer trimestre de 2025 la deuda de las comunidades autónomas fue de 338.804 millones de euros, el 20,4% del PIB -inferior al 21% del segundo trimestre y al 21,2% del tercer trimestre de 2024-. En términos absolutos, el crecimiento interanual fue del 1,7%, pero se rebajó un 1,2% frente al segundo trimestre.

Por CCAA

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,5%, seguida de la Región de Murcia (30,2%), Castilla-La Mancha (28,5%) y Cataluña (28,4%).

De su lado, la deuda de las corporaciones locales se situó en 22.477 millones de euros (1,4% del PIB), un 2,8% inferior a la del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 8.000 millones de euros, mientras los que no capitales de provincia acumularon 10.000 millones, y las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares sumaron los 4.000 millones restantes.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta se redujo un 1,2% respecto al año anterior, hasta situarse en 5.000 de euros.

Dentro de este grupo, el Ayuntamiento de Madrid continuó registrando el mayor volumen de deuda, con 2.100 millones de euros, seguido por Barcelona (1.400 millones) y Zaragoza (500 millones).

En términos de deuda por habitante, Barcelona presentó la cifra más elevada con 788 euros, seguida de Zaragoza (755 euros) y Madrid (601 euros). Por el contrario, las menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a València con 89 euros y a Bilbao con 128 euros.

Por último, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 126.173 millones de euros, un 8,6% superior al observado un año antes, un 7,6% en términos del PIB.

En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 4,2%, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron en un 11,8% con respecto a septiembre de 2024.

Por su parte, la tasa de variación interanual en el tercer trimestre de 2025 de los instrumentos a corto plazo presentó una reducción del 4,7%.

Atendiendo a la distribución del saldo de la deuda según este desglose de instrumentos, en septiembre de 2025 la deuda se encontraba materializada principalmente en pasivos a largo plazo, al representar un 95,3% del total, siendo especialmente significativo el peso de los valores a largo plazo con un 84,8%, mientras que el porcentaje de la deuda a corto plazo era de un 4,7%.