Agricultura confirma tres muertes más de jabalíes por peste porcina: suben a 16 los positivos en Cataluña

Se investiga a laboratorios cercanos al brote y se mantiene la vigilancia en granjas del área, que continúan libres de la enfermedad.

Se han analizado 115 cadáveres adicionales en la zona, todos negativos al virus.

Con estos casos, ya son 16 los animales silvestres positivos por la enfermedad en Cataluña.

El Ministerio de Agricultura ha confirmado tres nuevas muertes de jabalíes por peste porcina africana en Cerdanyola del Vallés, Barcelona.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado este viernes el positivo al virus de la peste porcina africana en otros tres jabalíes, cuyos cadáveres se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Con estos nuevos positivos, el Ministerio de Agricultura confirma la presencia de la enfermedad en un total de 16 animales silvestres.

Además, se han analizado otros 115 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultados negativos.

Estos hallazgos son resultado del trabajo de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local.

Sus tareas incluyen la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña mantienen sus visitas y la toma de muestra en 55 granjas ubicadas en la zona considerada de mayor riesgo -los municipios incluidos en un radio de 20 kilómetros-, que continúan libres de la enfermedad.

La confirmación de nuevos casos llega en el mismo día en que se ha celebrado la primera reunión del comité científico para el asesoramiento del brote de la peste porcina.

En ella se ha acordado que en el plazo máximo de un mes y medio se presentará un informe inicial que analizará las posibles causas de la entrada del virus, la evolución y las medidas que se han adoptado hasta la fecha para su contención.

Todo mientras se investiga a laboratorios cercanos a la zona del brote para determinar si la enfermedad, que hace 30 años no se detectaba en España, pudo haberse 'escapado' de alguna de estas instalaciones.