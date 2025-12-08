Carolina España: "A Montero no le bastan 100 subidas de impuestos, ahora quiere ahogar al ciudadano a través de las CCAA"

Acusa al PSOE andaluz de querer revertir las bajadas fiscales y asegura que mientras gobiernen no subirán impuestos ni recuperarán sucesiones y donaciones.

Tras años de reclamaciones, se acerca por fin un nuevo sistema de financiación autonómica. Es al menos la promesa de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en menos de dos meses planteará un nuevo modelo que incluirá cesiones de impuestos.

Es uno de los elementos con los que tratará de ganar el 'sí' de las comunidades –gobernadas en su mayoría por el PP– y, no menos importante, sacar adelante un plan fundamental a pocos meses de que ella misma acuda como candidata del PSOE a recuperar el Gobierno andaluz.

Y por esta circunstancia, en Sevilla recelan. De esa oferta de cesión y sobre todo de su reverso: la amenaza de penalizar a aquellas regiones que bajen impuestos por el el supuesto dumping fiscal que supone.

Así lo expone en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. Los de Juanma Moreno sienten que son los principales señalados con el recado, aunque desde Madrid se suela dar por hecho que los dardos van siempre en dirección a Isabel Díaz Ayuso.

Porque la lucha aquí no es solo con la ministra, sino con la candidata a la Junta, y de ahí la contundencia de la respuesta ante la amenaza: van a "plantar cara" en la guerra de las bajadas de impuestos y, si logran otra legislatura, volverán a bajarlos.

En el nuevo sistema de financiación autonómica, que se presentará a principios del próximo año, Hacienda plantea que las comunidades tengan una cesión de impuestos mayor. ¿Qué tributos pedirían ustedes?

Ya no nos creemos nada, porque en siete años en el Gobierno, la señora Montero –que cuando estaba de consejera en Andalucía pedía continuamente una reforma del sistema, mayores recursos para Andalucía, decía que estaba infrafinanciada– no ha movido un solo dedo para hacer justicia con Andalucía.

Y ahora resulta que cuando vienen las elecciones andaluzas, a escasos meses de que se vayan a convocar, saca un conejo de la chistera.

Dice que ya tiene el sistema de financiación, cuando, claro, Junts y Esquerra están apretando una vez más para lograr privilegios para el independentismo. Nosotros somos escépticos con la propuesta del nuevo modelo de financiación: hasta que no lo veamos no lo creemos.

Aquí son muchas las actas del Parlamento donde la actual ministra, cuando era consejera, solicitaba 4.000 millones más al año, un fondo transitorio de nivelación... absolutamente en contra del principio de ordinalidad.

Decía que la compensación solo podía ser complementaria y ahora está haciendo todo lo contrario. Por lo tanto, ¿qué credibilidad tiene?

Entonces, ¿no se han planteado ustedes qué pedir si ese escenario se llega a materializar?

No, nosotros no nos vamos a plantear esas cuestiones. Cada vez que el Gobierno negocia con los independentistas quien sale perjudicada es Andalucía, que estamos perdiendo 1.528 millones de euros cada año.

"Cuando nos presenten el nuevo sistema lo analizaremos y lo estudiaremos. Lo que tenemos claro es que van a beneficiar al independentismo"

Por lo tanto, ¿qué nos vamos a creer? ¿que ahora le ha dado un apretón porque le está presionando Junts y le ha dicho que ya no le aprueba nada más y que se ha acabado la legislatura?

Pues cuando nos presenten el nuevo sistema lo analizaremos y lo estudiaremos. Lo que tenemos claro es que van a beneficiar al independentismo, seguro.

Menciona la presión de Junts, pero también la cercanía de las elecciones andaluzas. ¿Qué cree que pesa más para desatascar la financiación?

Bueno, ellos están supeditados y arrodillados ante el independentismo porque lo que quieren es seguir un día más en Moncloa. La señora Montero es el brazo ejecutor de todas las políticas para conceder privilegios al independentismo y claro, intentará cruzar todo eso con su candidatura en Andalucía.

Pero cada día se demuestra que no nos ha aprobado un fondo transitorio. Está apoyando la ordinalidad cuando aquí dijo justamente lo contrario.

Todo son beneficios para otros territorios en detrimento y con agravios a Andalucía. Por lo tanto, yo no veo que esté favoreciendo en ningún momento a su tierra. Al contrario, yo creo que está traicionando a Andalucía.

Otra de las novedades que se plantea junto esa nueva financiación, que va de la mano con la eventual mayor cesión de impuestos, es la amenaza de penalizar a aquellos territorios que bajen impuestos. ¿A esta posibilidad le dan más crédito?

El Gobierno Sánchez-Montero debería respetar la autonomía fiscal que tenemos las comunidades autónomas. Nosotros vamos a seguir bajando impuestos siempre que podamos, porque lo que no se puede aguantar es la asfixia fiscal, el infierno fiscal que están sufriendo los españoles.

Aquí hemos conseguido aumentar la recaudación a pesar de bajar los impuestos.

Hemos bonificado al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio, que hemos tenido luego que recuperarlo por el tema del impuesto de las grandes fortunas, hemos bajado transmisiones patrimoniales, fundamentalmente para la compraventa de vivienda, deflactado el IRPF –cosa que tenía que haber hecho el Gobierno también en la cuota estatal– y hemos puesto un paquete muy potente de deducciones en el IRPF para muchos colectivos, para gimnasio, mascotas, celíacos, por nacimiento, deducción por vivienda...

"Habrá en la próxima legislatura nuevas bajadas de impuestos si gobernamos de nuevo."

Creemos que estamos haciendo lo correcto. Los ciudadanos necesitan alivio fiscal. La señora Montero no está conforme con las casi 100 subidas de impuestos, además quiere asfixiar más a los ciudadanos a través de las comunidades autónomas.

Me parece una auténtica barbaridad y nosotros seguiremos plantando cara con nuestras bajadas de impuestos.

¿Se sintieron especialmente señalados por esta cuestión?

Pues sí. Y además, viniendo de la señora Montero, totalmente. Pero no nos importa. Igual que esta era una tierra a la que desgraciadamente se le conocía por todos los casos de corrupción que hubo, por todos los ERE y por ser el farolillo rojo, ahora somos locomotora de España junto con Madrid y con Cataluña.

Por lo tanto, igual que le hemos dado la vuelta en muchos aspectos, en muchos parámetros económicos, a la situación, también se la hemos dado desde un punto de vista fiscal y estamos orgullosos de lo que hemos hecho.

Con los últimos Presupuestos de la legislatura andaluza encarrilados, ¿piensan ya en las propuestas económicas a presentar para las elecciones? ¿qué promesas en este campo piensan hacer? ¿más bajadas de impuestos?

No estamos todavía en ese ámbito. Seguimos trabajando día a día. Nos interesa mejorar la sanidad, nos interesa mejorar la formación profesional –que es algo básico–, seguir avanzando en la gratuidad de las guarderías, que nuestros colegios estén cada vez mejor climatizados, que la dependencia pueda llegar cuanto antes a todas las personas que le corresponde...

Ahora, de cara a unas nuevas elecciones sin lugar a dudas seguro que habrá en la próxima legislatura nuevas bajadas de impuestos si gobernamos de nuevo.

De hecho, acabamos de ver ahora con la presentación de las enmiendas parciales al Presupuesto que toda la izquierda quiere única y exclusivamente recuperar todos los impuestos que habíamos neutralizado o que habíamos bajado.

Volver a subir el IRPF, recuperar sucesiones y donaciones, subir transmisiones patrimoniales... es una auténtica locura. ¿Dónde está el Partido Socialista de Andalucía? Obsesionado con las subidas de impuestos porque, claro, sigue directrices de la señora Montero.

Los andaluces tienen que estar tranquilos, que mientras Juanma Moreno esté en el Gobierno, desde luego no vamos a recuperar sucesiones y donaciones, no vamos a subir el IRPF, no vamos a subir transmisiones patrimoniales.

Creo que es fundamental generar confianza, ser competitivos, ser atractivos a la inversión, que es clave para que los territorios avancen. Y esa inversión está empezando a cuajar.

¿Cuánto margen hay para seguir bajando impuestos?

Mientras haya actividad económica, mientras haya progreso, mientras haya dinamización económica y creación de empleo, habrá margen para bajar los impuestos. Porque al final la recaudación viene de ahí, de las empresas y de los trabajadores.

Si aumentas la base imponible, si somos más, podemos bajar impuestos. Como tenemos un millón más de contribuyentes en la renta desde que gobernamos, aún bajando impuestos recaudamos más. Ésa es la clave.