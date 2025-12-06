El nuevo 'libro blanco' del deporte propone deducciones en el IRPF para el gasto de las familias en educación física

Se sugieren rebajas en cuotas de la Seguridad Social y ayudas específicas para deportistas de alto nivel, incluyendo medidas de conciliación familiar.

Entre las 62 propuestas, destaca la necesidad de mayor coordinación entre federaciones, órganos autonómicos y comités deportivos.

El informe recomienda bonificaciones en el Impuesto de Sociedades para empresas que promuevan actividades deportivas o apoyen a deportistas.

El nuevo 'libro blanco' del deporte propone deducciones en el IRPF para familias que inviertan en educación física.

El nuevo 'Estudio sobre el modelo de deporte español' que ha presentado el Gobierno contiene un paquete de reforma fiscal para dar ventajas fiscales a las familias y las empresas que apuesten por promover la práctica deportiva.

En concreto, se plantea introducir una deducción en el IRPF por los gastos en educación física en que incurran los contribuyentes por el desarrollo de ese tipo de actividades, ya sean para ellos mismos o para los miembros de su familia.

De la misma manera, los expertos aconsejan crear una bonificación similar en el Impuesto de Sociedades a todas las empresas que inviertan en actividades deportivas o en ayudas a los deportistas.

El informe, dirigido por el experto en derecho administrativo Alberto Palomar y elaborado con las aportaciones de otros nueve juristas más, contiene un total de 62 propuestas para mejorar el deporte en España.

El diagnóstico principal que se hace en el documento advierte de la necesidad de una mayor coordinación entre todos los actores del sector (federaciones, órganos autonómicos, comités, etc.), frente al cierto caos que reina en la actualidad.

En el ámbito fiscal y en la cobertura social de los deportistas desarrolla una decena de propuestas en las que aborda una situación más acorde con el carácter especial y temporal de su dedicación, tanto en la práctica profesional como en la amateur.

Además de esas dos medidas concretas en IRPF y Sociedades (que no cuantifica, pero sí justifica), propone aplicar un tipo reducido de IVA para la prestación de servicios en actividades deportivas que no estén ya exentas de ese tributo.

Incluso en la lista de las prestaciones que están exentas de IVA, los juristas advierten de la necesidad de aclarar hasta dónde llega esa ventaja para las “entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social”.

En su análisis, los requisitos exigidos para ello, unidos a la interpretación que de los mismos hace la Dirección General de Tributos, "dificultan la concreción de las entidades que pueden acogerse al referido beneficio fiscal".

Seguridad Social

Como justificación para ese paquete de mejoras fiscales a la práctica deportiva a todos los niveles, el documento aduce la desventaja comparativa con que se encuentra respecto de otros países de nuestro entorno.

Más allá de los impuestos, el documento plantea la necesidad de adaptación del marco de Seguridad Social para los deportistas, dada la irregularidad de sus carreras profesionales.

Proponen reducciones y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social en los contratos que suscriban deportistas de alto nivel, alto rendimiento y profesionales, incluso unos años después de finalizada su carrera como deportista.

Se pretende además modificar el convenio especial con la Seguridad Social que tienen para hacerlo accesible a deportistas de alto rendimiento y profesionales individuales. La idea es ampliar la cobertura o incapacidad por accidente y fijar una cuota plana, mejorable por voluntad del deportista.

La exhaustividad del informe en esta materia contempla hasta medidas de colaboración en los supuestos de paternidad, maternidad y lactancia, con el fin de hacer compatible el deporte de máximo nivel con esas situaciones.

Además de la flexibilidad en la vigencia de las fichas federativas, se recomienda establecer ayudas de guardería en los casos de entrenamiento o de ausencia por concentraciones y competiciones de alto nivel.

Como colofón de toda esta parte tributaria y de beneficios sociales, los juristas que han elaborado el documento plantean una extensión de los incentivos fiscales al deporte más allá de las que ya existen en la normativa sobre mecenazgo.

El objetivo es incrementar las aportaciones privadas de personas físicas y empresas hacia actividades deportivas, atendiendo realmente a los fines de las aportaciones más que al origen de las rentas y haciendo visible un verdadero retorno y beneficio para el sector privado.

Aquí cabrían opciones como revisar los incentivos a determinados patrocinios deportivos o ampliar las ventajas a otros impuestos, como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.