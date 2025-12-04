Agricultura confirma cuatro nuevos casos de jabalíes con gripe porcina africana: la cifra total se eleva a trece

Todos los casos han sido localizados dentro del término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), cerca de los anteriores focos. Más información: Los ganaderos estallan por el descontrol con los jabalíes: los transmisores de la peste porcina crecen un 270% en veinte años

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Agricultura ha confirmado cuatro nuevos casos de jabalíes con peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès, elevando el total a trece. Los nuevos casos corresponden a dos focos detectados por los Servicios Veterinarios Oficiales de Cataluña, sumando cinco focos notificados hasta la fecha. Otros 37 jabalíes hallados muertos en la zona y alrededores han dado negativo en las pruebas de la enfermedad. Las autoridades mantienen una vigilancia intensiva y refuerzan las medidas de bioseguridad en explotaciones porcinas y poblaciones de jabalíes, recordando que la enfermedad no afecta a las personas.

El Ministerio de Agricultura ha confirmado cuatro nuevos casos de jabalíes que han dado positivo en peste porcina africana (PPA), lo que eleva el número total a trece, todos ellos localizados en las inmediaciones de los anteriores focos, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y dentro del perímetro de la zona considerada de mayor riesgo.

Según ha informado el ministerio en un comunicado, los Servicios Veterinarios Oficiales de Cataluña han notificado la detección de dos nuevos focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres, con uno y tres animales, respectivamente, en cada uno de ellos.

Con estos dos nuevos focos, ascienden a cinco los notificados hasta la fecha, dos de ellos primarios y los otros tres secundarios.

Además, otros 37 animales muertos encontrados en la zona y sus alrededores han resultado negativos.

La nota del ministerio recuerda que estos hallazgos son resultado del "intenso trabajo" de campo llevado a cabo por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, con un total de 26 equipos operativos de trabajo en colaboración con la UME (Unidad Militar de Emergencias), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil (Seprona) y la Policía local.

Esa búsqueda incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia de accesos no autorizados a la zona infectada, la desinfección de vehículos y personas, y la instalación de carteles que informan de la prohibición de entrar en la zona.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdos, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus visitas y la toma de muestras en las 39 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas. También se han inspeccionado sus medidas de bioseguridad.

Se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de autonomías, según el MAPA.

Las autoridades han recordado que la PPA es una enfermedad no zoonósica, es decir que las personas no pueden infectarse ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Dada la situación, el MAPA ha recordado que es "necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie".

Además, ha recordado la obligación de comunicar cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.