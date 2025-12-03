Marruecos y España se abren a compartir la innovación industrial y la soberanía energética "de igual a igual"

Las relaciones comerciales superan los 26.000 millones de euros y más de mil empresas españolas operan en Marruecos, apoyadas por facilidades fiscales para pymes.

Marruecos y España se plantean abrir una nueva etapa de relaciones comerciales, en la que ambos países puedan compartir de igual a igual el desarrollo industrial y tecnológico y la soberanía energética.

Esa es la principal conclusión del encuentro empresarial entre ambos países organizado por la CEOE, junto al ICEX y la Cámara de España, previo a la decimotercera reunión de alto nivel entre ambos países.

El evento fue clausurado por el ministro de Fomento, Óscar Puente, y el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, entre reconocimientos mutuos de que la relación política y económica actual están mejor que nunca.

Uno de los proyectos estrella será la Copa del Mundo de Fútbol de 2030, a celebrar entre España, Portugal y Marruecos. De hecho, se celebrará en febrero próximo un foro empresarial en Casablanca para compartir proyectos y "levantar inversiones" en infraestructuras.

Tanto Óscar Puente, como el ministro de Agricultura, Luis Planas, han recogido el guante del ofrecimiento marroquí, con "la determinación de llevar nuestra relación al nivel más ambicioso". "Para ir de la mano España, Marruecos y nuestras empresas", dijo el titular de Fomento.

El primer ministro marroquí se refirió al próximo Mundial compartido como algo más que un acontecimiento deportivo. "Será un catalizador de inversión" aseveró, por entenderlo como una oportunidad para el desarrollo conjunto de "infraestructuras, imagen, seguridad y otros muchos aspectos".

El dirigente marroquí resaltó las facilidades fiscales que su país ofrece a las pymes españolas, no sólo a los grandes grupos, a la hora de invertir allí.

"España es una potencia en Europa, y Marruecos un gran hub africano, exportador de energía", señaló.

"Tenemos una ventaja única para transformar esa asociación en acelerador de las relaciones donde ambas partes serán un binomio natural", aseveró el primer ministro.

Óscar Puente quiso barrer para su ministerio y puso sobre la mesa el enorme potencial que España ofrece en infraestructuras, sobre todo en el desarrollo del tren de alta velocidad.

"Además de excelencia profesional, ofrecemos un trato de igual a igual", insistió el ministro. "España y Marruecos de la mano pueden construir una Europa y una África distinta", remachó.

Latam y África

Tanto el presidente de la CEOE, José Antonio Garamendi, como su homólogo en Marruecos, Chakib Ali, hicieron hincapié en el momento único de cooperación que se ha generado desde la cumbre de 2022 y la necesidad de ampliar esa relación

En ese mismo sentido se pronunciaron el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López. Sobre todo a la vista de que ambos países son líderes como proveedores e inversores mutuos en el continente africano.

Fue el ministro de Inversiones marroquí, Karim Zidane, quien señaló la necesidad de abrir esa nueva etapa, en la que además de comercio e inversión, ambas partes puedan compartir las cadenas de valor que se derivan de la reindustrialización y la apuesta por la electrificación y las energías renovables.

"Las cadenas de valor se complementan y convergen", aseguró Zidane, para apostar por un nuevo partenariado entre ambos países basado en inversión industrial y transición energética y tecnológica.

A su entender, en ámbitos como la automoción, las renovables, la energía eléctrica o los entornos digitales, lo que ahora es un partenariado de producción estratégica, debería pasar a ser un modelo en el que se lleguen a sincronizar las prioridades económicas entre ambos países.

Luis Planas secundó al ministro marroquí sobre todo en busca de una mayor cooperación en cuestiones relacionadas con el cambio climático.

El ministro de Agricultura recordó los dos protocolos que se van a firmar esta semana en materia agrícola y pesquera. El primero porque las relaciones comerciales se han triplicado en una década; y el segundo centrado en atajar la pesca ilegal.

Todos los interlocutores hicieron ver el carácter complementario de las dos economías. Sobre todo en lo que España puede aportar de puerta a la UE y Latinoamérica, por un lado, y el acceso al potencial de desarrollo que ofrece África, por otro.

En Marruecos están presentes más de mil empresas españolas y las relaciones comerciales conjuntas superan los 26.000 millones de euros.