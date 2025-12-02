Noviembre termina con 14.358 ocupados menos tras la pérdida de 116.600 empleos en la hostelería

Los sectores de comercio, construcción, industria y educación sumaron empleos, mientras que la caída se concentró en el sector servicios, especialmente en hostelería.

El paro registrado bajó en 18.805 personas, situándose en 2,42 millones, el nivel más bajo desde 2007, con importantes descensos en el desempleo femenino y juvenil.

El número total de afiliados medios a la Seguridad Social se mantiene en 21,82 millones, lejos de superar los 22 millones salvo en datos trimestrales.

Noviembre cerró con 14.358 ocupados menos debido a la pérdida de más de 116.600 empleos en hostelería, que no se compensaron con los avances en industria, comercio y construcción.

La ocupación media cayó en el mes de noviembre en 14.358 personas, a causa de la pérdida de más de 116.600 puestos de trabajo en la hostelería, que no han podido ser compensados por las mejoras en industria, comercio y construcción.

Según los datos de la Seguridad Social difundidos este martes, el número total de afiliados medios se queda estancado en 21,82 millones de personas, con pocos visos de superar la cota de los 22 millones. Sólo en los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa se supera esa cifra.

Frente a esa caída en la ocupación, el paro registrado en las oficinas del SEPE ha bajado en 18.805 personas en noviembre, hasta quedar en 2,42 millones, el nivel más bajo desde 2007. Hay en España 161.000 parados registrados menos que hace un año.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Noviembre siempre es un mes proclive al descenso de la ocupación, con el remate de los puestos estacionales de la campaña turística, a la espera de las contrataciones de Navidad.

En el cómputo anual, el saldo es de 522.771 ocupados más en doce meses, lo que supone un ritmo de crecimiento del empleo del 2,45%, que aguanta la tendencia a la baja de todo el año por encima del medio millón.

Pero es también un mes en el que se equilibra el modelo frente a la estacionalidad que sufre todo el año. De hecho, toda la caída de las afiliaciones se centra en el sector servicios, con 40.000 ocupados menos, muy marcados por la hostelería.

Frente a ello, el comercio y los talleres recuperaron 23.900 trabajos, la construcción siguió con su tendencia mensual al alza con 9.900 ocupados más y la industria mejoró en 6.000 personas. Incluso la educación remató el inicio de curso con 29.700 afiliados de última hora en noviembre.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Todo ello en el régimen general. Si analizamos el caso de los autónomos, noviembre elevó el número total a 3.42 millones, apenas 2.045 más que el mes anterior, pero que conforman un colectivo de 38.817 más en un año.

Los autónomos no pudieron evitar caer en hostelería (2.500 menos) y en comercio y reparaciones (2.200). Pero lo compensaron con subidas de 1.751 en actividades profesionales, científicas y técnicas, y otros 1.200 más en educación. También subieron en información y comunicaciones (969 más), sanidad y sector financiero.

Desde el Ministerio de Seguridad Social se recuerda que el número de mujeres afiliadas continúa en cifras históricamente altas, con 10,33 millones de media en noviembre. Son 247.902 ocupadas más que hace un año.

La cifra de trabajadores extranjeros se queda algo por debajo de los 3,1 millones del mes pasado. Son 16.000 afiliados menos, la mayor parte de ellos en el régimen general y en el sector de los servicios. Es decir, son los que más han sufrido la caída de afiliación de noviembre.

Menos paro

Al contrario que la afiliación, en noviembre se logró reducir el número de desempleados registrados en las oficinas del SEPE, gracias sobre todo a las 13.013 personas más que se contrataron en el sector servicios. El Black Friday y la campaña de Navidad están cerca de esas contrataciones.

También mejoró el paro en la construcción, con 881 personas menos, la industria (1.552 a la baja) e incluso la agricultura, con 1.332 desempleados menos, con campañas como la aceituna en pleno auge. El colectivo sin empleo anterior se reduce en 2.027 personas.

Son pequeñas mejoras por sectores en noviembre que hacen un buen dato. Es importante que la caída del desempleo femenino triplica en términos absolutos a la del desempleo masculino: hay 14.370 paradas menos en el mes, casi un 1%, y 90.700 menos en un año, el mejor dato desde 2008.

El desempleo masculino mensual desciende en 4.435 personas se sitúa en un total de 958.866 parados. En doce meses ha bajado en 70.352 hombres, un 6,84% menos.

Desde Trabajo se destaca que el paro de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de noviembre en 5.476 personas (-2,83%) respecto al mes anterior. La caída porcentual triplica la de los mayores de esa edad. El total se sitúa en 188.322, el menor dato de la serie histórica.

El paro registrado en noviembre de 2025 baja en once Comunidades Autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-6.934), Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119).

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre fue de casi 1,3 millones, cinco mil menos que el mismo mes del año anterior. De todos ellos 534.997 fueron indefinidos, el 41,27% del total.

En cuanto a la duración de la jornada de ese medio millón de contratos, 226.124 fueron a tiempo completo, 139.175 a tiempo parcial y 169.698 fijos discontinuos.