La reforma de la PAC amenaza con encarecer hasta 500€ la cesta de la compra y España ultima su plan para mejorarla

El sector agrario español prepara una gran manifestación en Bruselas, con la participación de hasta 10.000 personas, para protestar contra el recorte de la PAC y defender el futuro del campo nacional.

España acude a la negociación europea con una estrategia consensuada entre Gobierno, comunidades autónomas y organizaciones agrarias, exigiendo mantener la estructura y fondos actuales de la PAC y evitar la cofinanciación obligatoria.

El recorte de la PAC supondría una pérdida directa de 877,5 millones de euros en rentas agrarias y afectaría al 61% de la superficie agrícola utilizada en España, poniendo en riesgo miles de empleos.

La propuesta de recorte de los fondos de la PAC podría encarecer hasta 500 euros la cesta de la compra anual por familia en España, según cálculos de la organización agraria COAG.

El debate sobre la propuesta de recorte de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), planteada como de más del 20% y devastadora para España, afronta su primera gran cita clave. En menos de un mes los líderes de la UE, que son quienes deben aprobar por unanimidad el marco financiero plurianual que contendrá la medida, van a abrir el melón.

Y España acude parapetada en una estrategia diseñada durante meses y en la que, con un consenso pocas veces visto en nuestro país, se han puesto en el mismo frente Gobierno, comunidades autónomas de diferente signo político y todas las organizaciones que representan a agricultores y ganaderos.

Porque el objetivo no es solo no perder miles de puestos de trabajo que desaparecerían con este recorte, sino también evitar que la cesta de la compra de los hogares españoles afronte una nueva subida que tensionaría al límite las economías domésticas.

El encarecimiento puede ser de hasta el 9%, o sea, cada familia podría tener que pagar hasta 500 euros más al año en el supermercado si avanza la propuesta, según cálculos de la organización agraria COAG.

Esto porque los fondos de la PAC son vitales para la supervivencia de muchas explotaciones de nuestro país, el segundo Estado perceptor después de Francia: pueden representar en torno al 20% de la renta de los agricultores.

Teniendo esto en cuenta, el recorte inicialmente planteado implica una pérdida directa de 877,5 millones de euros en rentas agrarias, calcula COAG.

Sin estos apoyos muchos agricultores y ganaderos no podrían continuar y otros tantos tendrían que subir el precio en origen un 2,32% para compensar el tijeretazo, estima la organización, que recuerda que estos alimentos se encarecen a lo largo de la cadena hasta llegar al consumidor, a veces hasta cuatro veces.

De ahí el cálculo de cuánto más pasarían a pagar los hogares españoles, que parecen condenados a más subidas con el recorte pase lo que pase, porque no hay que olvidar que si se pierde producción de alimentos lo que sí se logre generar tendrá mayor valor.

En ese escenario habrá que comprar más a otros países para abastecernos, afrontando precios mundiales de los alimentos que no dejan de batir récords.

España exigirá mejoras

Así las cosas, la negociación que arranca al más alto nivel a mitad de diciembre resulta vital para el Gobierno, que lleva meses amasando el consenso con comunidades autónomas para librar esta batalla y está convencido de que podrá exigir –con éxito– mejoras.

“España tiene bazas a jugar”, ha asegurado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que insiste en que el Ejecutivo tiene “un margen de maniobra importante” para evitar que se materialice este recorte.

El Gobierno acude con tres objetivos prioritarios. Que se mantenga la estructura propia de la PAC y de la Política Pesquera Común (PPC), que no se recorte en fondos y evitar además la cofinanciación obligatoria de los elementos básicos de la PAC que propone la Comisión.

“Lo que ha sido un éxito debe ser objeto de continuidad, con las reformas necesarias, pero sin romper su coherencia”, ha subrayado Planas. Tampoco está a favor de que desaparezca la estructura tradicional de dos pilares de este plan: el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Movilización con 10.000 personas

En esencia, lo que el Ejecutivo de Von der Leyen plantea es fusionar todo en una única 'bolsa' que pasaría de 380.000 millones a cerca de 300.000 millones, algo inaceptable para agricultores y ganaderos por el impacto que tendrá en nuestro país.

Con base a la información sobre la propuesta filtrada, la organización agraria Asaja estima que el 61% de la superficie agrícola utilizada en España quedaría afectada por los recortes.

"Esto significa que más de la mitad del territorio productivo nacional se vería directamente expuesto a la reducción progresiva de ayudas, aunque el número de beneficiarios afectados (un 10,6% del total de receptores de la PAC) es menor que en otros Estados miembros", remarca Asaja.

"La lógica que sostiene esta reforma no responde a una estrategia agraria de largo recorrido, sino más bien a la necesidad de ajuste financiero", enfatizan, teniendo en cuenta que, mientras se propone este recorte de la PAC, se multiplica por cinco el gasto en Defensa para el presupuesto plurianual de la UE del periodo 2028-2034.

Los agricultores y ganaderos españoles van a tratar de impedirlo enviando centenares de personas –incluso desde las islas, remarcan– a la gran manifestación que el campo europeo ha programado en Bruselas el día 18, en la que se espera reunir a 10.000 manifestantes y donde quieren ser una de las delegaciones más voluminosas.

Ya está confirmada la asistencia de los líderes de Asaja, Pedro Barato, y COAG, Miguel Padilla. La idea es recordar a la Comisión lo que sucedió con las graves protestas agrarias que llenaron de tractores Europa al comienzo de 2024.

Aquello fue para exigir la simplificación de la PAC. La batalla para evitar que el recorte se materialice en un acuerdo de forma preliminar a finales de 2026, aseguran, puede ser larga y, sobre todo, bastante más feroz.