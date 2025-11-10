El plan de autónomos de Feijóo ofrece bajadas de impuestos para los que se asocien y facilita las inversiones en tecnología

El PP justifica estas propuestas ante el aumento de la presión fiscal, la burocracia y la falta de acceso a ayudas europeas, problemas que afectan a los 3,4 millones de autónomos en España.

Incluye medidas adicionales como tarifa "0" para nuevos autónomos, franquicia de IVA para facturación inferior a 85.000 euros, simplificación administrativa y bonificaciones en la contratación del primer y segundo empleado.

La iniciativa plantea permitir la libertad de amortización para inversiones en tecnología, como equipos informáticos y sistemas de inteligencia artificial, permitiendo deducir todo el gasto en el ejercicio de adquisición.

El plan de autónomos del PP propone incentivos fiscales para quienes se asocien y compartan gastos en inversiones, digitalización o contratación, facilitando la cooperación entre profesionales sin necesidad de crear sociedades complejas.

El Partido Popular prepara nuevas medidas fiscales para impulsar la competitividad de los autónomos españoles. El plan, al que ha tenido acceso este diario en exclusiva, incluye incentivos fiscales para quienes decidan asociarse de forma estable, así como libertad de amortización para invertir en tecnología.

Estas propuestas responden directamente, según las fuentes consultadas, a la necesidad de modernizar el régimen fiscal del trabajo autónomo. El equipo de Alberto Núñez Feijóo está ultimando un plan integral que presentará en los próximos días.

Los emprendedores que se asocien o cooperen de forma estable para desarrollar trabajos conjuntos podrán aplicar nuevos beneficios fiscales por los gastos compartidos. Se trata de inversiones, digitalización o contratación realizadas en común.

Según el sistema vigente, mucho más rígido, tributa cada profesional de manera individual e independiente, sin ningún incentivo para la colaboración. Es decir, si varios autónomos comparten gastos como un local, herramientas o personal, cada uno sólo puede deducir su parte proporcional.

Esto requiere siempre documentación y justificación específicas. Las únicas alternativas existentes son constituir una sociedad, una comunidad de bienes o una cooperativa. Unas fórmulas que resultan demasiado rígidas y poco atractivas para pequeños profesionales.

El resultado, tal como han diagnosticado los equipos de Juan Bravo y Alberto Nadal en Génova, es que el sistema incentiva la individualidad en lugar de la cooperación.

El Partido Popular considera fundamental transformar esta realidad. La propuesta introduce beneficios fiscales con reglas de reparto seguras para los gastos comunes. Se busca que la deducción de gastos sea posible y segura sin necesidad de constituir estructuras más complejas.

Modernización digital

La segunda medida afecta directamente a las inversiones tecnológicas. El PP propone permitir la libertad de amortización para equipos informáticos, herramientas digitales y sistemas de inteligencia artificial.

Esta decisión facilitará la modernización tecnológica del trabajo autónomo y las pequeñas empresas.

Hoy, este tipo de inversiones se amortizan gradualmente según porcentajes fijos. Sólo algunas empresas con condiciones muy concretas disfrutan de libertad de amortización.

Los autónomos que adquieran bienes superiores a 300 euros deben amortizarlos según tablas oficiales, retrasando la aplicación del gasto a ejercicios posteriores.

La propuesta permite deducir todo el gasto en el ejercicio de adquisición. Esta medida alivia la carga fiscal en los primeros años, algo completamente inexistente en la normativa actual.

La apuesta por los autónomos

El PP ha construido una estrategia integral para facilitar la actividad económica de los autónomos.

Hasta ahora, ha anunciado la tarifa "0" para nuevos autónomos durante el primer año, ampliable al segundo si los ingresos están por debajo del Salario Mínimo.

También propone el régimen de franquicia del IVA para profesionales con facturación inferior a 85.000 euros, medida que beneficiaría a más de 1,4 millones de autónomos.

El plan incluye además la reducción de declaraciones de IVA, pasando de cuatro trimestrales a dos semestrales y una anual para nuevos autónomos.

Asimismo, plantea una profunda simplificación administrativa que reduzca la burocracia y automatice trámites. El objetivo es liberar tiempo y recursos para que los profesionales se centren en crecer.

El Partido Popular también impulsa la participación en contratación pública eliminando requisitos desproporcionados.

Los autónomos tendrán facilidades para contratar su primer empleado con una bonificación del 100% en cotizaciones durante 12 meses. El segundo trabajador contaría con una bonificación del 50% en el mismo período.

Diagnóstico y desafío

España cuenta con 3,4 millones de trabajadores autónomos. El 38,3% ha reducido su facturación respecto al año anterior. El 45,3% se declara afectado por la morosidad. Tres de cada cuatro autónomos afirman que sus gastos han aumentado en el último año, cifra cinco puntos superior a la del ejercicio anterior.

El 88% considera que emprender en España no es sencillo. La elevada tributación es señalada por el 27,1% como principal obstáculo. Las cargas de la Seguridad Social preocupan al 25,6%. La burocracia administrativa afecta al 21,2%.

Estos datos, según el PP, reflejan "un entorno cada vez más hostil" para la iniciativa privada. "El Gobierno actual ha impuesto un modelo donde el esfuerzo no compensa".

Desde 2019, los españoles han sufrido casi un centenar de subidas de impuestos. La presión fiscal ha crecido en 1,8 puntos del PIB. Y un trabajador medio dedica más de la mitad de sus ingresos a impuestos y cotizaciones.

Además, los fondos europeos Next Generation no han llegado a los autónomos: seis de cada diez no han recibido ayuda y el 70% ni la ha solicitado.

Para el PP, la libertad económica debe ser la expresión práctica de la libertad personal, y "es necesario devolver esa libertad a quienes trabajan por cuenta propia", porque la prosperidad "no nace de la subvención, sino del trabajo, la constancia y la responsabilidad".