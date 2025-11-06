Nadia Calviño: "No hay manuales que digan cómo se puede pasar una pandemia"

En la presentación del libro, Calviño estuvo acompañada por varios ministros y figuras relevantes, quienes reconocieron su papel clave en la toma de decisiones durante la crisis.

Calviño subraya la importancia del liderazgo femenino y su esfuerzo por potenciar la igualdad en la política y la empresa, además de resaltar el prestigio internacional que alcanzó España bajo su gestión.

El libro aborda la gestión de la pandemia, la lucha contra la inflación y el diseño de los fondos europeos Next Generation, destacando la aportación de España en la respuesta común de la UE.

Nadia Calviño presenta su libro 'Dos mil días en el Gobierno', donde relata los desafíos económicos y políticos vividos durante su etapa como vicepresidenta y ministra de Economía en España.

Nadia Calviño (A Coruña, 1968) se encerró en el verano de 2024, cuando pudo descansar tras su llegada al Banco Europeo de Inversiones (BEI), para poner en orden sus ideas de todo lo que había sido una etapa clave de la economía y la sociedad española, y preparar un libro.

De ahí nació Dos mil días en el Gobierno (publicado por Plaza & Janés), una recopilación de todos los grandes y graves momentos que ha pasado la exvicepresidenta española. Un intento de luchar contra "el ruido que a veces no nos deja entender lo que está pasando".

"No hay manuales que digan cómo se puede pasar una pandemia y luchar contra una inflación tan alta. Pensé que todo esto no debía pasar sin pena ni gloria, me lancé a ponerlo por escrito y todo fluyó", explicó Nadia Calviño en la presentación de su obra celebrada este jueves en Madrid.

Una de las cuestiones que le impulsó a escribir este libro fue también luchar contra "la gran separación que había entre la realidad del trabajo en el Gobierno y todo el ruido y las controversias ficticias que se cuentan alrededor", explicó la ahora presidenta del BEI.

"Coaliciones de gobierno hay en todas partes y esto es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Que haya debates es lo normal", recalcó, sin ánimo de entrar en ninguna polémica política. Ese cuidado ha sido su máxima cuando estaba en el Gobierno y lo sigue siendo.

La exvicepresidenta estuvo arropada por una buena parte del área económica del Gobierno. Siete ministros en activo y otros tantos que lo fueron cuando ella estaba en el Gobierno. No faltó la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ni su sucesor en Economía, Carlos Cuerpo.

El titular de Agricultura y colega de Calviño en Bruselas durante años, Luis Planas, o el responsable de Función Pública y digitalización, Óscar López. Isabel Rodríguez, Jordi Hereu y Fernando Grande-Marlaska completaban la representación de ministros en activo.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no quiso perder la ocasión de estar con quien tantas veces ha tenido que negociar. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, o los exministros Meritxell Batet y Juan Carlos Campo también acudieron a la cita, junto a Elena Salgado.

Además de casi todos los responsables de los equipos que Nadia ha dirigido desde Economía durante esos 2.000 días, estaban también las exministras Magdalena Valerio y Reyes Maroto.

La exvicepresidenta quiso rendir homenaje en la presentación de su libro a todos los que le ayudaron a tomar decisiones en plena pandemia. Los avales del ICO, los ERTE, la política del Tesoro y muchas cuestiones más que salvaron a España y que ahora se valoran mejor que entonces.

A pesar de todo lo conseguido en esos años y desde el otro lado de la política activa, Calviño alertó de la dificultad del momento en Europa. "No podemos dar por sentado nada de lo que hemos disfrutado en las últimas décadas. Hay que adaptarse a las cosas que suceden y la UE lo está haciendo como puede".

El germen de los Fondos UE

Cuando Pedro Sánchez llamó a Nadia Calviño para que fuera la ministra de Economía de España, en el verano de 2018, era la primera vez que los dos hablaban. Seguramente ese fue uno de los grandes aciertos del presidente.

Durante cinco años, Nadia Calviño, como vicepresidenta del Gobierno y responsable de todo el área económica (economía, empresa, transformación digital y comercio), ha tenido que lidiar con crisis y pandemias para evitar que el país colapsara.

Esa labor se refleja en el libro que acaba de presentar, con especial incidencia en tres aspectos clave: la reacción económica europea al Covid, el liderazgo femenino y la presencia internacional de España.

En aquellos días de junio y julio de 2020, cuando veíamos a Sánchez con los líderes europeos en reuniones maratonianos para reactivar la economía, el presidente jugaba con un as en la manga: las aportaciones de Nadia Calviño para el diseño de los Next Generation.

A estas alturas, tal y como se refleja en el libro, todo el mundo sabe que España fue uno de los que más ideas aportaron para rehacer la estructura económica de Europa en un momento crítico.

La actual presidenta del BEI relata en el libro las videoconferencias por el canal de seguridad que mantenía con Sánchez con las ideas principales de lo que desembocaría en el programa millonario de los fondos europeos.

“Me he venido un poco arriba, presidente —le dije un poco en tono de broma— y tengo en mente un programa muy ambicioso para proponer en el Consejo Europeo. No sé si volará, pero merece la pena intentarlo”, relata el libro.

«"Europa ayudó a salvar a España, pero, a su vez, nuestro país ayudó a Europa, tomando un papel protagonista en la articulación de la respuesta común a la pandemia. Nuestra contribución intelectual, técnica y política fue clave para que se adoptasen medidas audaces a nivel europeo", explica.

Liderazgo y feminismo

Durante su mandato de 2.000 días en España, había que tener mucho cuidado en los eventos para que la vicepresidenta no saliera en la foto rodeada de sólo hombres. Si era así, esa foto no se hacía.

Calviño se muestra en su libro muy orgullosa de haber contribuido a potenciar el liderazgo femenino en la política y en la empresa, dos mundos donde los hombres copan los puestos de mayor altura.

"Me alegro de haber logrado con esos gestos, sin buscarlo, dar voz a las mujeres y a los hombres que defienden la igualdad de derechos, ocupando un espacio de equilibrio y coherencia absolutamente imprescindible en una época de creciente polarización", reconoce.

La etapa de Calviño en el Gobierno ha servido además para hacer valer su prestigio internacional acumulado durante más de una década en puestos europeos, en beneficio de la imagen exterior de España.

No sólo en el Ecofin o los altos órganos de Gobierno europeos. Nadia Calviño no era una desconocida en el G-20, el FMI, la OCDE o el Foro de Davos, organismos en los que nuestro país ha podido mejorar su reputación gracias al papel que jugó.

En este momento de su trayectoria, al mando del brazo inversor de la Comisión Europea (BEI), mantiene más que nunca su convicción de que solo con más Europa y una unión integrada de verdad, se podrán salvar los momentos de incertidumbre mundial que vive el Viejo Continente.