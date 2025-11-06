España prohíbe la cría de aves al aire libre ante el aumento del riesgo de gripe aviar

La medida responde al aumento de focos de gripe aviar en Europa y España, donde se han detectado 14 brotes en aves de corral y una tendencia al empeoramiento de la situación.

Además, se veta la cría conjunta de patos y gansos con otras especies de corral y el uso de agua accesible para aves silvestres, especialmente en zonas de alto riesgo como Valladolid.

España prohíbe desde el 10 de noviembre la cría de aves de corral al aire libre para frenar el avance de la gripe aviar tras alcanzar el récord de tres millones de aves sacrificadas.

A partir del 10 de noviembre se prohíbe la cría de aves de corral al aire libre para evitar que siga avanzando la gripe aviar, que se ha convertido en las últimas semanas en motivo de preocupación de granjas y autoridades de sanidad animal.

La medida, de carácter preventivo, ha sido anunciada por el Ministerio de Agricultura y se activará tras superarse el umbral de las tres millones de aves sacrificadas en nuestro país –la inmensa mayoría gallinas de puesta–, lo que supone un récord.

Además de la cría de aves de corral al aire libre, queda prohibida además en esa fecha la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral, o dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres.

Estas y otras medidas aplicarán especialmente en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia ante la gripe aviar, que este año se está cebando con Castilla y León, especialmente con las granjas de la provincia de Valladolid.

En el resto del territorio nacional, Agricultura insta a las autoridades competentes en estas zonas a tomar "medidas generales de información y concienciación" para reforzar la vigilancia pasiva "y la bioseguridad en la medida de lo posible".

Desde el Ministerio trasladan a EL ESPAÑOL-Invertia que este tipo de medidas se han activado en los últimos años en zonas de especial riesgo de gripe aviar. El año pasado, por ejemplo, se pusieron en marcha en enero y el anterior, en noviembre.

No obstante, esa prevención este año adquiere más importancia ante el avance de la enfermedad. Sobre todo ahora que se acerca la bajada de temperaturas que suele incrementar el riesgo de expansión.

Desde el 1 de julio hasta el 5 de noviembre de 2025 han sido comunicados 139 focos de gripe aviar en Europa –14 de ellos en España– en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas.

En particular, en las últimas semanas se ha producido un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, "lo que indica una tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España", advierte Agricultura.