El "riesgo moral" de la quita: el 60% de la deuda de las CCAA es con el Estado, con Cataluña y Valencia a la cabeza

La reforma de financiación autonómica busca liberar a las CCAA de 7.000 millones en intereses y rebajar su ratio de deuda sobre PIB.

El informe de Equipo Económico alerta sobre el "riesgo moral" de una quita de deuda de 83.252 millones de euros, que podría trasladar la carga a la población española.

Las Comunidades Autónomas deben al Estado el 60% de su deuda total de 342.804 millones de euros, con Cataluña y Valencia como las más endeudadas.

Las Comunidades Autónomas acumulaban una deuda hasta el primer semestre de este año de 342.804 millones de euros, un 2% más que un año antes. Pero hay un dato clave: el 60% de ese dinero se le debe al Estado, con Cataluña y Valencia a la cabeza, con ratios superiores al 84% y el 88% respectivamente.

Así se recoge en el informe recién elaborado por Equipo Económico (Spain Outlook for Business Strategy) al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él se alerta de la alta dependencia de algunas CCAA de la financiación del Gobierno central, en plena reforma del actual sistema de reparto.

En el informe geoestratégico que el despacho acaba de lanzar para sus clientes, advierte que plantear ahora una quita de deuda de 83.252 millones de euros, la cuarta parte del endeudamiento autonómico y el 40% de lo que se debe sólo al Estado, "plantea un claro problema de riesgo moral".

Varios de los responsables de este despacho se han visto implicados este verano en el caso Montoro, que instruye un juzgado de Tarragona y acumula hasta 28 implicados, por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

A la espera del desarrollo procesal de un caso tan mediático, que implica al exministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, la firma pretende impulsar su actividad de asesoría legal dentro y fuera de España.

Para los responsables del informe, que el Estado asuma ahora gran parte de una deuda que ya le deben, en forma de quita, puede generar un efecto indeseado y trasladar parte de lo que adeudan las CCAA más hundidas a toda la población española.

Ese "riesgo moral" en la toma de decisiones desarrollado por los economistas clásicos, se pretende corregir a la hora de repartir la quita de la deuda con cálculos según la población ajustada (un 75%) y teniendo en cuenta las autonomías que se consideran peor financiadas hasta ahora.

Pero del análisis realizado por la consultora se deriva que, mientras unas CCAA deben cantidades altas que están entre el 64% y el 94% comprometidas con el Estado, otras no llegan al 10% o están entre el 13% y el 40%.

Esa diferente proporción entre unas y otras, con distintas cuantías y estructura poblacional, es lo que puede generar una traslación de las que más deben a las que menos en el pago final que asuma el Estado con la quita.

De ese proceso se salvan País Vasco y Navarra, por tener un sistema fiscal propio, y Madrid, que no debe nada al Estado, aunque a finales de junio pasado acumulaba una deuda de 39.449 millones, según señala el informe.

El Gobierno mantiene negociaciones abiertas con todos los ejecutivos autonómicos para evitar agravios comparativos. Para compensar a Madrid, que no ha usado el FLA ni debe nada al Estado, se ha propuesto un recorte de su pasivo de 8.660 millones, el equivalente que se calcula que le corresponde.

Todo ello dentro de una reforma del nuevo modelo de financiación autonómica a medida de Cataluña, que es la comunidad que más dinero debe (90.699 millones, el 84,4% al Estado).

El objetivo de Hacienda con este proceso es liberar a las CCAA del pago de unos 7.000 millones en intereses y rebajar su ratio de deuda sobre PIB, para que puedan acudir a financiarse a los mercados si lo necesitan.

A vueltas con el FLA

El estudio sobre la deuda de las autonomías que ha realizado el despacho que lidera Ricardo Martínez Rico (exsecretario de Estado de Presupuestos con Montoro), estima que la mayor parte de la deuda de las CCAA con el Estado se centra en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Según sus cifras, el FLA ha financiado a las autonomías este año 23.640 millones de euros. Es una cantidad que va en línea con lo que cada año se dedica a esta línea de crédito, que se creó de forma coyuntural para paliar los efectos de la gran crisis financiera y lleva funcionando desde 2012.

Hay que advertir que Castilla y León, Galicia, Asturias, Madrid y Canarias no han usado fondos del FLA. Lógicamente, son las CCAA que menos porcentaje de deuda mantienen con el Estado.

Salvo el caso de Asturias, a ese grupo se añade Andalucía (además de País Vasco y Navarra), y se conforman los siete territorios que han podido emitir deuda sin problemas para financiarse en 2024 y 2025.

Frente a ello, hay diez CCAA que no han podido sacar adelante ese tipo de emisiones por el elevado endeudamiento que mantienen sobre su PIB, con el Estado en su mayoría y con el sector privado.

El informe de otoño de Equipo Económico, cuyas previsiones para España se contemplan dentro de los servicios de estudios de Funcas, surge en plena negociación de los Presupuestos para 2025, en los que deberían sentarse las bases de la nueva financiación autonómica.