La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto pero la subyacente sube hasta el 2,4%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantiene en el 2,7% en agosto. La inflación registra la misma cifra que el pasado mes de julio, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El órgano estadístico detalla que la estabilización de la inflación general este mes se debe a que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyeron más que en agosto de 2024.

También a que la electricidad subió con menos intensidad que hace un año, pese a que los carburantes se abarataron menos.

Evolución de la inflación

En concreto, el precio medio de la electricidad en agosto se situó en torno a 45,75 euros por megavatio hora (MWh), más bajo que el mismo periodo del año anterior, cuando superaba los 120 euros por megavatio hora (MWh).

Por su parte, el precio de los carburantes ha mantenido esta semana la tendencia bajista de prácticamente todo el mes de agosto y ha marcado nuevos mínimos en lo que va de verano, a las puertas ya de la operación retorno de las vacaciones.

Inflación subyacente

En concreto, el precio medio del litro de diésel ha caído por cuarta semana seguida, para situarse en los 1,407 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de junio, según datos del Boletín Petrolero de la UE, mientras que el precio medio del litro de gasolina retrocedió hasta los 1,477 euros, en niveles de mediados de junio.

Por otro lado, la inflación subyacente, aquella que no incluye los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos frescos, se fijó en el 2,4%, una décima por encima del mes anterior, consolidando también una tendencia alcista.

El Ministerio de Economía considera que "la estabilidad de los precios y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo".