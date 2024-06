Yolanda Díaz acusa a Garamendi de "inmiscuirse" en la acción del Gobierno para "auspiciar" su caída

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cargado este jueves contra el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras sus críticas por la intención del Gobierno de llevar a cabo la reducción de la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas en 2025 aunque no haya acuerdo con la patronal.

Díaz, en declaraciones a la prensa en el Congreso, donde ha acudido a defender el decreto de reforma del subsidio por desempleo, ha acusado a Garamendi de "inmiscuirse directamente en la acción pública del Gobierno" y "casi auspiciar" la caída del Ejecutivo para que vuelva a gobernar el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Las palabras de Díaz responden a la advertencia de Garamendi de que que pedirá revertir cualquier modificación de la jornada laboral cuando se produzca un cambio de Gobierno en caso de que el Ministerio de Trabajo no llegue a un acuerdo al respecto con las empresas.

"No puedo negarle al Gobierno, en este caso a la ministra, la facultad que pueda tener de cambiar las normas si el Parlamento se lo aprueba. Pero lo que si tengo con libertad es la capacidad de decir que a mi eso no me parece diálogo social. Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie", fueron las declaraciones de Garamendi.

Tras estas palabras, Díaz ha pedido este jueves al dirigente empresarial que sea "cauteloso" porque la política "se dirime en el Congreso de los Diputados", al tiempo que le ha reclamado "lealtad y respeto a su papel institucional en la mesa de diálogo social".

"Le pido al señor Garamendi que sea leal con su papel institucional y que alguien cuando quiere dedicarse a la política, lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones. Sería conveniente separar la política del papel institucional de los agentes sociales", ha subrayado la vicepresidenta segunda.

"Sus palabras no fueron relativas a la mejora de los derechos empresariales o laborales, se inmiscuyó directamente en la acción pública del Gobierno llegando a decir además que casi auspiciaba, como hace el señor Feijóo, que este Gobierno caiga y que venga el Partido Popular a gobernar. Insisto, le pido lealtad, respeto institucional y que no distorsione", ha concluido.