Planas ofrece a los agricultores presionar en Bruselas para suavizar la PAC pero el campo no cede: habrá protestas

La esperada reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las organizaciones agrarias dispuestas a replicar en España las protestas que sacuden Europa no evita, al final, las movilizaciones. La promesa del ministro de defender ante la Comisión Europa una flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) y otras cuestiones no ha convencido a los agricultores, tampoco la empatía mostrada para con ellos. La semana que viene salen a la calle.

Es la conclusión de un encuentro que se ha prologado durante casi dos horas y en el que, ha asegurado Planas, no se ha hablado precisamente de esas movilizaciones. Lo que se ha debatido son las reclamaciones del campo español, prácticamente idénticas a las que han incendiado Francia y han motivado protestas en otros países.

Esto es: simplificar la burocracia para acceder a las ayudas de la PAC o garantizar que los países terceros con los que comercia la UE cumplan las mismas reglas, entre otros.

[Manual para entender la ira de los agricultores: de la burocracia a la "competencia desleal" desde fuera de la UE]

Un tema en el que Planas ha regañado a la UE. "Si estamos aquí hoy es porque la Comisión y la UE no han sido capaces de hacer ese diálogo con el mundo rural que aquí en España hacemos desde 2018. Si lo hubieran hecho probablemente no estaríamos así a nivel europeo", ha expuesto el ministro en rueda de prensa.

"Pero vamos a seguir trabajando", ha continuado. Ha prometido defender los intereses del agro español en Bruselas, y aunque las organizaciones aprecian el gesto, no basta para desconvocar sus movilizaciones.

"La semana que viene y durante todo el mes" estarán en la calle, ha asegurado José Manuel Cebollada, vicepresidente de Asaja, que habla de una "tormenta perfecta" ante la que no pueden más. El calendario se ultimará en cuestión de horas en cada comunidad autónoma.

Planas da la razón a los agricultores

Todo a pesar de que, en esencia, el ministro ha dado la razón en todo a los agricultores. "Hemos hablado con franqueza", ha dicho, dejando claro que el Ministerio mantiene constantes reuniones con las organizaciones agrarias -cerca de 30 el año pasado- y que se trata de un sector estratégico.

"Estamos a su lado, conocemos sus problemas y estamos dispuestos a trabajar con ellos para la resolución de los mismos", ha asegurado.

Así, ha continuado, tienen razón los agricultores cuando se quejan de la excesiva burocracia. "La sucesiva acumulación de muchas normas, no solo de la PAC, sino otras a nivel europeo ha podido producir y ha producido un nivel de carga administrativa insoportable para muchos agricultores", coincide.

En este apartado no solo es determinante Bruselas. El Gobierno y las comunidades autónomas pueden tomar medidas, y así lo harán: analizarán dónde se puede reducir el papeleo.

También es justa la reclamación del campo cuando exige que los países terceros cumplan escrupulosamente lo pactado. "Hay que hacer seguimiento", ha dicho. Había aquí una desconfianza del agro español hacia Marruecos en la que Planas no ha entrado expresamente, aunque sí ha remarcado los beneficios de los acuerdos comerciales.

"En el año 2000 la balanza agroalimentaria española era negativa. Hoy estamos en 70.185 millones de exportaciones con una balanza positiva de 14.900 millones de euros. Eso es la muestra de un éxito", ha advertido.

El ministro, en todo caso, también ha asegurado ser "sensible" a otras preocupaciones. Por ejemplo, las reticencias a aplicar los ecoesquemas en zonas áridas, una mejor implantación de la Ley de la Cadena o el atraso en la exigencia europea de dedicar el 4% de la tierra a barbecho. Este último punto, pedido por Francia para calmar sus protestas, ha hecho levantar de nuevo una ceja a Planas en dirección a la Comisión.

"La CE ha hecho una propuesta muy ajustada a los planteamientos del Estado que ha planteado esa reforma. La postura de España es que solo vamos a apoyar una propuesta de reforma que vaya en línea con los intereses de España", ha avisado

El campo pide presión sobre la PAC

Desde las organizaciones agrarias, que saldrán a la calle de todas formas para mostrar su descontento, se ha insistido a Planas en que presione en Bruselas para flexibilizar la PAC.

"El problema que tenemos ahora es que tenemos que cumplir una burocracia tan grande que no vamos a poder seguir adelante. Esta política agraria que tenemos ahora mismo con un absurdo ambientalismo es la que va a hacer que la semana que viene y durante todo el mes estemos en la calle", ha dicho Cebollada.

Sequía, aumento de costes y una PAC "que prima más al medioambiente que a los agricultores y ganaderos" forman lo que ha descrito como una "tormenta perfecta". "El campo se tiene que hacer notar, no puede ser que se nos tome el pelo", ha zanjado.

También ha pedido cambios el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla. "O cambia de rumbo la PAC", ha dicho, "o habrá destrucción de agricultores".

Al ministro le ha pedido que acabe con "la burocratización y asfixia" que vienen de la UE.

Disculpas del Gobierno francés y cata de tomates

Al margen del descontento del campo español, Planas ha abordado la situación que están enfrentando tanto transportistas como productores con ataques en los últimos días en las carreteras francesas.

Al respecto, ha apuntado que ha recibido una carta de su homólogo francés en la que transmite "su lamento" y pide disculpas por los incidentes, que Planas ha calificado de "intolerables".

No es el único ataque del país vecino. También los tomates bio españoles han llevado reproches, en este caso de la exministra de Medio Ambiente gala Ségolène Royal, que dijo que no cumplían las reglas y que, además, no tenían sabor.

Es algo que Planas ha querido desmentir invitando a una cata de tomate con aceite de oliva virgen extra al término de la rueda de prensa. Para las organizaciones agrarias que salen a la calle la semana que viene y también para la prensa.

