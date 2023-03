La gran empresa reclama al Gobierno en Wake Up, Spain! menos intervencionismo en la economía

Los grandes del Ibex 35 y, en términos generales, los representantes del sector privado español han reclamado al Gobierno de España que no meta tanta mano en la economía. Durante la primera jornada de Wake UP, Spain!, han cargado contra el "intervencionismo" del Ejecutivo y contra las críticas y las políticas que en los últimos meses han arreciado contra las empresas.

El primero en disparar fue Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE cargó contra el "intervencionismo del Gobierno", que "está ahí". En este sentido, reclamó, en el marco de la negociación salarial, "que no nos digan lo que tenemos que hacer o no hacer, si nos tenemos que sentar o no sentar [a negociar]".

Garamendi insistió en que "lo que necesita el diálogo social es libertad. No necesitamos interlocutores que nos digan los tenemos que hacer. Si algo es importante en una economía es la libertad. Eso es lo que pedimos", aseguró, e insistió en el perjuicio que la política fiscal del Gobierno provoca a las empresas.

José D. Bogas, consejero delegado de Endesa, también comparte esta postura. Entiende, por ejemplo, que determinado contenido de la reforma del mercado eléctrico que se está poniendo en marcha es una "evolución" normal del sistema, que tiene décadas de existencia.

Eso sí, dejó claro que es importante no confundir lo que son "medidas de emergencia temporales para contrarrestar una crisis con medidas estructurales del sector eléctrico".

"Las medidas intervencionistas no tienen cabida en una reforma estructural del mercado. Juegan su papel en las crisis, pero no pueden ser la base", avisó.

José Manuel Entrecanales, presidente y consejero delegado de Acciona, rechazó durante su intervención las críticas que reciben las empresas en relación con su contribución fiscal. "Me parece bien [pagar impuestos]. Lo que no me parece justo es que continuamente se critique la contribución fiscal de las empresas", añadió en clara referencia a las críticas que han vertido varios miembros del Gobierno durante los últimos meses.

Para muestra, unos datos. "Acciona tiene 12.000 millones de euros de cash flow social, de los que 7.500 millones van a proveedores, 1.500 millones a impuestos, además de otros factores, y 200 millones a dividendos", de forma que la aportación a los impuestos de la compañía representa seis veces y pico más que lo que se destina a dividendos, según Entrecanales.

Jaume Miquel, CEO y presidente ejecutivo de Tendam, comparte esta inquietud. Si bien no se mostró de acuerdo con las últimas subidas tributarias y de cotizaciones sociales, afirmó que “las compañías han demostrado mucha solidaridad y responsabilidad” en los últimos tiempos.

Respecto a las críticas del Gobierno, consideró que obedecen a que “vivimos en un clima preelectoral donde todo el mundo tiende a irse hacia los extremos”, razón por la que le resta importancia. Con todo, mostró su inquietud respecto a que estas declaraciones puedan llegar a “estigmatizar a las empresas privadas”.

Los banqueros también se han pasado por 'Wake Up, Spain!', donde han puesto en valor la fortaleza de la banca española frente a las turbulencias que está viviendo el sector tras la caída de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y la venta acelerada de Credit Suisse en Suiza.

Carlos Torres, presidente de BBVA, advirtió de que esta inestabilidad "puede adicionalmente restringir las condiciones de financiación, en la medida en que todo el mundo es más cauteloso y hay menos disponibilidad al crédito".

En todo caso, en su opinión es posible "estar tranquilos" ante un hipotético contagio de estas turbulencias bancarias a las entidades comunitarias. "La banca europea es muy distinta a la banca americana", pues las entidades del Viejo Continente tienen "una posición de fortaleza indudable", señaló el primer ejecutivo de BBVA.

"Hasta cierto punto es normal que puedan general algún contagio y que puedan extenderse las dudas al resto del sector, pero hay que tener en cuenta que son situaciones muy particulares que no son extrapolables", añadió Torres.

Por su parte, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, considera que hay que mirar "de reojo" a los problemas bancarios que han surgido en Estados Unidos y en Suiza, pues harán que los tipos de interés suban en menor medida y más despacio de lo que lo habrían hecho.

"Creo que asistiremos a un momento de volatilidad perfectamente compatible con un mensaje de que la banca española tiene una enorme fortaleza", sostuvo el banquero durante su intervención en el evento. Y es que para Goirigolzarri hacer comparaciones de esta situación con el sistema financiero español "no tiene ningún sentido".

