La inflación cerró el 2021 en el 6,5%, la mayor tasa en 29 años

La tasa de inflación cierra 2021 con una cifra récord. El Instituto Nacional de Estadística confirma que en diciembre el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 6,5% un punto por encima de la tasa de noviembre y su nivel más alto en 29 años, debido el encarecimiento de la luz, de los alimentos y de los hoteles y restaurantes.

La tasa interanual del IPC registrada en diciembre (6,5%) es dos décimas inferior a la avanzada a finales del mes pasado por el INE (6,7%). En el caso de la tasa mensual (1,2%), el dato definitivo es una décima menor al que adelantó Estadística (1,3%).

Según Estadística, en el comportamiento interanual del IPC destaca la subida de los precios de la electricidad, mayor en diciembre de este año que en igual mes de 2020, y de los alimentos, especialmente de las legumbres y hortalizas, del pan y los cereales y de la carne.

Destaca que los servicios de alojamiento se encarecieron en diciembre en comparación con igual mes de 2020 y la restauración subió los precios por encima de lo que lo hizo un año antes.

Por contra, los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales bajaron en diciembre de este año, en contraste con la subida que experimentaron en 2020.

Sin tener en cuenta la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros impuestos, el IPC interanual alcanzó en diciembre el 7,3%, ocho décimas más que la tasa general del 6,5%. Así lo refleja el IPC a impuestos constantes que el INE también publica en el marco de esta estadística.

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó en diciembre cuatro décimas, hasta el 2,1%, con lo que se sitúa casi 4,5 puntos por debajo de la tasa del IPC general. Es la tasa más elevada de la subyacente desde marzo de 2013.

Mientras que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 6,6%, más de un punto por encima del mes anterior. Por su parte, el indicador adelantado del IPCA subió un 1,1% en tasa mensual.

Sobre esta cifra de récord, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos ha subrayado que la gran amenaza para la recuperación es la inflación y ha advertido que el Gobierno tendrá que gestionar su política económica y adecuarla al contexto actual de repunte inflacionista para apoyar a las capas de la sociedad más vulnerables.

Sus previsiones sugieren que la inflación seguirá subiendo en la primera parte de 2022, pero luego se relajará hasta situarse por debajo del 2% al final de este año. No obstante, si no se contienen los precios energéticos y los salarios suben retroalimentando las subidas de precios, existe el riesgo de que esa proyección no se cumpla, ha advertido.

Eurozona

Sin embargo, España no es el único país que ha registrado una subida de la inflación. De hecho, la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó el pasado mes de diciembre en el 5%. Esta cifra supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, según el avance del dato publicado por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

De esta forma, las mayores subidas interanuales de los precios correspondieron en diciembre a Estonia (12%), por delante de Lituania (10,7%) y Letonia (7,7%), mientras que los incrementos más moderados se registraron en Malta (2,6%), Portugal (2,8%) y Finlandia (3,2%).

Países europeos como Alemania registraron una tasa de inflación anual en diciembre a su ritmo más rápido en casi 30 años, impulsada por el aumento de los costos de la energía y los cuellos de botella en el suministro. De este modo, el índice de precios al consumidor (IPC) alemán aumentó un 5,3% interanual, la lectura más alta desde junio de 1992.

No obstante, el escenario central en el que se mueve el Banco Central Europeo en este momento es que la inflación subyacente (no incluye la energía) no subirá lo suficiente como para tener que anunciar una subida de tipos en 2022.

Cifras récord en el mundo

Durante el 2021 se registraron cifras récord en las tasas que miden la inflación en países como Estados Unidos. Y es que el pasado mes de diciembre la tasa se disparó hasta el 7%, lo que supone su tasa más alta desde 1982. Casi cuatro décadas.

Además, la tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado mes de noviembre en el 5,8%, seis décimas más que el mes anterior y muy por encima del 1,2% registrado un año antes, lo que supone la mayor subida de los precios desde mayo de 1996.

Entre los países de la OCDE, las mayores tasas de inflación en noviembre se registraron en Turquía, con un 21,3%, por delante de Lituania, con un 9,2%, y de Estonia, con un 8,8%.

