El Banco de España prepara una 'ligera' revisión al alza del crecimiento de 2021 y 2022 pero teme la inflación

La última revisión de los datos oficiales de PIB realizada por el INE va a forzar al Banco de España a modificar -una vez más- su estimación de crecimiento. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha avanzado este miércoles que si no hay nuevos cambios por parte del servicio estadístico acometerá una "ligera revisión al alza" de las previsiones de crecimiento para 2021 y 2022.

En diciembre, la institución rebajó sus proyecciones hasta el 4,5% en 2021 y el 5,4% en 2022 después de que el INE sorprendiera con una revisión a la baja sin precedentes de los datos que había publicado sobre el primer semestre del año. De Cos ha querido aprovechar el encuentro con los 200 inversores internacionales que participan en el Spain Investors Day (SID) para trasladar este mensaje positivo sobre la economía española. Con sus nuevos datos, será posible recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia a finales de este año o a principios de 2023.

No obstante, el gobernador también ha sido claro en poner sobre la mesa los numerosos riesgos que se ciernen sobre la recuperación española. En especial, se ha detenido en hablar de la evolución de la variante ómicron y de la inflación.

"Estas proyecciones están sometidas todavía a distintos elementos de incertidumbre que condicionarán la velocidad y profundidad de la recuperación", ha advertido.

Horas antes, en este mismo foro, la ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró a los inversores que el rebote de la economía española no es "pasajero" y que se va a convertir en una "recuperación justa".

Ómicron e inflación

Hernández de Cos ha sido más cauto. "En el corto plazo, el dinamismo de la economía seguirá estando lastrado por la extensión de la variante ómicron", ha advertido, antes de señalar que la "normalidad dista de ser plena y la incertidumbre sigue siendo elevada".

El gobernador se ha referido a los efectos de esta variante de la Covid-19 en la recuperación económica no solo de España, también del resto del mundo, con el impacto que pueden tener las nuevas restricciones en las cadenas de suministro.

La otra gran amenaza es la inflación, que además -ha recordado-, puede afectar a los más vulnerables con mucha crudeza, lo que contrasta con el discurso de la "recuperación justa" del Ejecutivo.

El gobernador ha advertido que el Gobierno tendrá que gestionar su política económica y adecuarla al contexto actual de repunte inflacionista para apoyar a las capas de la sociedad más vulnerables, al tiempo que ha pedido responsabilidad a empresas y trabajadores con las subidas salariales en un contexto de inflación que insiste en calificar de "transitoria".

Sus previsiones sugieren que la inflación seguirá subiendo en la primera parte de 2022, pero luego se relajará hasta situarse por debajo del 2% al final de este año. No obstante, si no se contienen los precios energéticos y los salarios suben retroalimentando las subidas de precios, existe el riesgo de que esa proyección no se cumpla, ha advertido.

Política del BCE

No obstante, ha insistido en que el escenario central en el que se mueve el BCE en este momento es que la inflación subyacente (no incluye la energía) no subirá lo suficiente como para tener que anunciar una subida de tipos en 2022.

Con todo, Hernández de Cos cree que España debe hacer los deberes de la consolidación fiscal para corregir el déficit. Para ello, ha reclamado un plan plurianual que permita visibilizar cómo se van a equilibrar las cuentas públicas cuando se normalice la situación económica y se deje atrás la pandemia.

CNMV y BME

Junto con el gobernador, ha participado en esta última sesión del primer día del SID el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, que ha defendido la necesidad de seguir apostando por un mercado abierto para potenciar la economía española y ha destacado el papel de los mercados financieros en el crecimiento económico.

Buenaventura ha defendido también la necesidad de potenciar más en Europa la financiación de los mercados como complemento a la bancaria y en este sentido, ha celebrado el avance del número de empresas listadas en el mercado alternativo español a lo largo de 2021. No obstante, ha señalado que es necesario que salgan a cotizar más compañías y ha destacado el papel clave de la inversión extranjera para nuestra economía.

Antes de sus palabras, el presidente de BME (Six), Jos Dijsselhof, ha puesto en valor el papel que ha jugado la Bolsa durante la pandemia, ya que los mercados han estado abiertos pese a las restricciones y han permitido a las empresas captar financiación. Además, ha recordado algunos datos de los movimientos en España en 2021, entre ellos el buen dato de ampliaciones de capital, con más de 19.800 millones captados por empresas del mercado español el pasado año.

En la jornada de este miércoles, cerrada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha destacado el papel que jugarán en la economía los fondos europeos y las reformas emprendidas por el Gobierno. También ha pasado por el foro la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, para responder a las preguntas de los inversores sobre la transición ecológica.

El encuentro será cerrado el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participará después de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

