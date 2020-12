Calviño vincula la subida del SMI a un acuerdo social para evitar "imponer" la decisión

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este lunes que si sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo con la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, es partidaria de no elevarlo y esperar a que la recuperación económica esté "más enfilada".

Calviño, en declaraciones a La Sexta, ha señalado que el compromiso del Gobierno con la subida del SMI es claro, pero que lo que toca valorar ahora es si es el momento adecuado y oportuno para seguir subiéndolo.

La ministra ha dejado claro que no se trata de si las empresas pueden o no asumir ahora un alza del 0,9%, unos 9 euros al mes, que es lo que subiría si se aplicara la previsión de inflación para 2021, sino de que esto supondría "imponer" por parte del Gobierno una decisión a empresas que no saben si el año que viene abrirán o no o si contratarán personal.

Lo importante y lo prioritario para el Gobierno, ha insistido, es impulsar el crecimiento económico y mantener y crear nuevos puestos de trabajo. De este modo, si no hay acuerdo social, Calviño cree que se debe esperar a subir el SMI.

Respuesta de Comisiones Obreras

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que el mensaje de la vicepresidenta económica es lo mismo que "otorgar derecho de veto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)".

Así lo ha señalado en su perfil de Twitter tras compartir el mensaje de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Para Sordo, con esta afirmación "se desliza un mensaje claro: si no acordáis subida del SMI, no se sube". "El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas", ha apostillado, tras terminar su mensaje diciendo "así no".