Las reestructuraciones de las empresas y las rigideces de la reforma laboral disparan los despidos colectivos en España

Los abogados laboralistas están atareados estos días. Los expedientes de regulación de empleo (ERE) vuelven a ser tendencia en España. Pese a que el empleo y la economía siguen creciendo, los despidos colectivos se dispararon en 2023, una tendencia que continúan en este 2024. ¿Las causas? Las reestructuraciones numerosas empresas y sectores y las "rigideces" que la reforma laboral de Yolanda Díaz ha introducido a la hora de hacer contrataciones.

Los datos no ofrecen dudas. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía indican que 36.505 trabajadores sufrieron un despido colectivo en 2023. Esta cifra es un 50% superior (12.290 personas más afectadas) que en el año anterior.

De hecho, si se echa un vistazo al pasado, se trata de una de la cifra de despidos colectivos más elevada de los últimos diez años. Sólo es superada en 2013 (año en el que España batió récord de paro, a cuentas de la crisis financiera) y en 2021 (por los estragos de la adaptación del tejido económico a la irrupción de la Covid).

Y la tendencia continúa. Según fuentes del ámbito laboral, las consultas de empresas a abogados con la intención de poner en marcha un despido colectivo (y que, en el momento de publicar este artículo, en algún caso ya se ha activado) en 2024 han aumentado respecto al año pasados.

¿Qué está ocurriendo? Los expertos legales aluden particularmente a dos causas para estos fenómenos: las reestructuraciones de las empresas en el nuevo entorno económicos y las rigideces introducidas por la última reforma laboral, que impiden a los empresarios recurrir a contratos temporales excepto en situaciones muy concretas.

"Han cambiado las reglas del juego, y ciertas vías de reestructuración ya no se pueden aplicar", indica Enrique Ceca, socio director del área laboral de Ceca Magán. "En muchas ocasiones, cuando caía un cliente importante o un pedido no se tenía que recurrir a los despidos colectivos. Esta actiidad estaba ligada a contratos temporales o de obra y servicio. Ahora, al no poderse utilizar, hay más despidos".

A esto se suma la situación de reestructuración que sufren muchos sectres, en particular los industriales o los relacionadas con la construcción. Especiamente afectados por el incremento del coste de las materias primas y de la financiación (por la subida de tipos), tienen paralizadas las contrataciones y se preparan para más despidos colectivos.

