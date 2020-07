Gavira: "Los gobiernos de España y Andalucía deben apretar para que Airbus cambie sus criterios"

Manuel Gavira (Cádiz, 1969) ha cambiado los libros por la documentación parlamentaria y los atardeceres en su querida Zahara de los Atunes por las salas de comisiones 3 y 4 del Parlamento de Andalucía. Abogado de profesión, aterrizó en la cámara andaluza en 2018 como diputado de Vox por Cádiz, una provincia contagiada con el virus del desempleo crónico y que ha llegado a las filas de su propia familia con la pandemia.

La llegada del partido de Santiago Abascal a la cámara andaluza ha traído consigo la polémica y él es protagonista de la última. La formación votó en contra de la creación de la Comisión para la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 para finalmente presidirla el propio Gavira. Esta estrategia provocó el enfado y la salida de PSOE y Adelante Andalucía.

Abiertamente justifica las críticas de su partido a la creación de la comisión mientras elogia las medidas que saldrán de la misma y cuyo dictamen se conocerá a finales de agosto. Reprocha duramente la gestión socialista durante su reinado en Andalucía pero aprovecha cada oportunidad pública para pedir su vuelta a la comisión andaluza de recuperación.

En materia económica, personalidades de la banca, la agricultura o el turismo se han dado cita en el Antiguo Hospital de las Cinco Llagas para aportar sus propuestas pese a que otros citados han plantado a los parlamentarios o incluso no han respondido a la citación, como las ministras María Jesús Montero y Yolanda Díaz, entre otros.

Pide responsabilidad y madurez a la ciudadanía en materia sanitaria, la misma que reclamó ante el posible ascenso de su querido Cádiz Club de Fútbol. Recibe a Invertia en su despacho del Parlamento de Andalucía, un espacio que esconde infinita documentación y mails con las medidas para salir de una crisis económica sin precedentes en la comunidad.

Usted preside la comisión de recuperación económica y social en Andalucía. ¿En qué punto, desde el plano económico, se encuentra la comunidad tras la crisis sanitaria?

Antes de la pandemia, la situación era complicada. En Andalucía, 2019 no fue un mal año pero llegó 2020 y los indicadores a nivel nacional, europeo y mundial hablaban de una desaceleración. Llega el Covid-19 y la actividad se paraliza absolutamente. Está siendo un palo tremendo y la situación será una recesión dura.

El verano en Andalucía lo simula todo pero, cuando termine, habrá un panorama dramático y preocupante a nivel social y económico. Lo que más nos preocupan son las personas: el cierre de las empresas, el aumento de los concursos de acreedores, el paso de ERTE a ERE… Aunque el año pasado no fue malo, la crisis sanitaria ha sido la puntilla.

En el caso de la comisión, nos ha servido para que los expertos y los representantes de sectores con gran valor añadido en el mundo económico y productivo puedan dar soluciones para que las medidas del Gobierno andaluz estén basadas en el conocimiento de las personas que realmente conocen las salidas a cualquier tipo de crisis.

¿Por qué en Andalucía se habla de recuperación económica y no de reconstrucción como en el resto del país?

Una reconstrucción implica que algo está destruido. En Andalucía la situación era buena en 2019, incluso con una presión fiscal baja la Junta recaudó más dinero. No hablamos de reconstruir porque Andalucía no está en la misma situación que España y otras comunidades autónomas que sufren peores escenarios.

Antes de la pandemia, Andalucía estaba creciendo por encima de la media de España gracias a las políticas de la Junta de Andalucía y con el apoyo de un partido ajeno al Gobierno que le da sustento con propuestas encaminadas a la creación de empleo. La pandemia llega y se lo lleva todo por delante.

¿Cuál es su balance tras terminar las comparecencias?

Muy positivo. Han venido muchas personas y entidades y el correo que creó el Parlamento de Andalucía ha recibido muchas propuestas de la ciudadanía. La documentación da ideas y respuestas de cada sector y ámbito.

Ese material es impagable y de ahí sacaremos medidas del dictamen que presentaremos el día 24 de agosto y que podrá ser enmendado por los grupos que componen la comisión. Como en cada ocasión que tengo, invito a PSOE y Adelante Andalucía a que vengan y aporten para que la sociedad vea que los políticos estamos todos en una.

Aunque las comparecencias han terminado, la semana que viene la comisión viajará a Algeciras (Cádiz) para abordar y defender la situación del Campo de Gibraltar. Ver los problemas es importante para tomar decisiones.

Parlamentarios en la comisión de recuperación andaluza.

Muchos han sido los citados que no han asistido o ni siquiera respondido a la invitación: hablan de falta de pluralidad y legitimidad. ¿Cree que si su partido no hubiera presidido la comisión se harían estas declaraciones?

Somos el partido que sustenta al Ejecutivo andaluz y eso PSOE y Adelante Andalucía no lo olvidan. Si la preside el PSOE, difícilmente se podría conseguir un dictamen en esta comisión que criticase al Gobierno de la nación que ha tomado medidas bastante discutibles. La comisión nace desde el punto de vista mediático, no con una finalidad de darle utilidad. Pensamos que la recuperación y las medidas las tiene que liderar el Gobierno porque lo han elegido los ciudadanos.

¿Si el PP encabezara la comisión iba a adoptar algún punto en su dictamen que estuviese en contra de las medidas de la Junta de Andalucía? ¿Si PSOE o Adelante Andalucía la hubieran presidido habrían metido en el dictamen algún punto en contra del Gobierno de la nación? No.

Desde la izquierda se estaba planteando la creación de un foro alternativo a la comisión. A su juicio, ¿tendría legitimidad?

La legitimidad la tienen las instituciones públicas de Andalucía. El PSOE se puede juntar con Adelante y Más País para hacer un dictamen si quieren pero legitimidad no tienen ninguna. Solo la tiene el Parlamento de Andalucía incluso manifestando una posición contraria a la creación de la comisión porque crees que las medidas las tiene que tomar la Junta.

Otras comunidades han convocado comisiones similares pero Andalucía no ha contado con consenso político. ¿Es lo que la ciudadanía merece en este momento económico y social?

Andalucía se merece que los representantes políticos nos pongamos de acuerdo pero sin condiciones y los que las ponen son el PSOE. Sus políticas han condenado a Andalucía a ser la última en todos los indicadores económicos: sanidad, educación, empleo… Se puede escuchar todo pero si nos van a proponer la receta que nos han condenado no vamos a estar en esa línea.

La comunidad tiene que cambiar de mentalidad e ir en otra dirección. Hemos estado 37 años en una dirección que nos ha dejado como la peor región de España cuando tenemos un potencial en extensión y en población para ser de las mejores. ¿Cómo vamos a construir con quien ha demolido esto? Son los responsables de las políticas que nos han condenado.

Las políticas del PSOE han condenado a Andalucía a ser la última en todos los indicadores económicos

Tras estas jornadas, llegan las primeras conclusiones. ¿Qué medidas se necesitan para afrontar la crisis económica actual y futura?

Una que yo voy a proponer y ningún compareciente ha dicho. La recaudación va a caer ahora porque la actividad económica va a caer. La solución socialista es subir la presión fiscal. Propondremos reducir el gasto pero no en sanidad, educación o dependencia, sino el gasto político.

La reducción del gasto político tiene que hacerse a nivel andaluz y nacional. No consiste en quitar instituciones necesarias, pero se puede ser más eficiente y destinarlo a lo realmente importante y reducir el gasto político y la administración andaluza.

Todo eso va a depender de las auditorías: nos van a decir de qué pie cojea la administración o si un órgano es ineficiente para bajar el gasto político. Tenemos que ahorrar para conseguir una mejor eficiencia con los recursos que tenemos.

Si Andalucía tiene una administración y un gasto gigantesco, que se tomen medidas para reducir el gasto. La administración tiene que hacer un esfuerzo, no solo los andaluces, y eso pasa por adelgazar su estructura.

¿Qué opinión le merece la gestión del Gobierno central en materia económica durante la crisis sanitaria?

He sentido vergüenza con los aplausos. Hay que ser responsable. Tenemos que gastar el dinero que nos dan para el objetivo que nos dan. En Andalucía ha habido transferencias de fondos europeos que no se han ejecutado y se han devuelto.

Andalucía tiene muchas necesidades y está discriminada respecto al resto de comunidades autónomas. El Gobierno de España castiga a Andalucía por no ser socialista. Cada medida que toma perjudica a Andalucía.

Andalucía tiene muchas necesidades y está discriminada respecto al resto de comunidades autónomas

¿Y del Gobierno andaluz?

Luces y sombras. En las sombras hemos criticado los instrumentos legislativos para cambiar aspectos normativos durante la pandemia. Han abusado del decreto ley.

Mientras los sectores han aportado sus medidas, la industria andaluza parece tambalearse, como en el caso de Airbus. La planta en Puerto Real, su provincia, podría quedar en una situación muy crítica. ¿El sector industrial se ha ignorado en Andalucía?

En la comisión el tejido productivo lo hemos tenido en cuenta. La situación de Airbus es muy complicada y lo dice un gaditano. De la empresa viven muchas familias de la provincia y da empleo a familias y empresas auxiliares que ahora están en ERTE.

La situación requiere que los gobiernos de España y Andalucía hagan una gestión conjunta para apretar y que Airbus cambie sus criterios. El responsable de la situación de Airbus son las políticas del Gobierno en relación con otros países. Las consecuencias las vamos a pagar los gaditanos, los sevillanos y las empresas auxiliares.

Sectores como la agricultura o el turismo se echan a temblar con los rebrotes por su impacto económico. ¿Qué debería potenciarse para darles seguridad de cara al futuro?

Como propuso el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Luis Callejón, en su comparecencia en la comisión: extensión de los ERTE a diciembre de 2021. La medida dará seguridad jurídica a las empresas y garantía de futuro. Hay que resolver la situación porque cada día que pasa peor se pone.

El turismo es un sector muy importante en la comunidad. En Andalucía se vive del turismo en verano y en invierno y muchas familias comen de eso. El sector hotelero lo que pide son ayudas directas como las que se dan en otros países: incentivos fiscales, liquidez inmediata, bajada del IVA… En España no se da.

En el caso de Andalucía, se está impulsando el bono turístico, una iniciativa que llevamos hablando con la Consejería de Hacienda desde hace meses. Va a ser un incentivo más para que los andaluces viajemos pero va a ser complicado. El sector requiere unas medidas que no le estamos dando. Tenemos que escuchar al sector e intentar llevar a cabo las propuestas.

También de cara al futuro, su partido tiene un papel decisivo en los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2021. ¿Cuáles son las líneas rojas de Vox para apoyarlos?

Nuestra posición no ha cambiado sustancialmente respecto a los acuerdos anteriores. Necesitamos y exigimos que el Gobierno andaluz sea eficaz en el gasto, que racionalice los pocos recursos y que dedique los fondos y las ayudas a lo realmente importante: las personas.

No vamos a permitir el gasto innecesario que no reduzca la administración donde corresponda. Queremos que el gasto vaya a lo realmente necesario. No participaremos en políticas que supongan un incremento. En el caso de la remodelación del Gobierno, no vamos a admitir un mayor gasto para los andaluces. No parece lógico que hablemos de recuperación económica mientras al Gobierno se le está cayendo el dinero porque quiere más consejerías.

No vamos a permitir el gasto innecesario que no reduzca la administración donde corresponda

Hace semanas anunciaban una lista de entes para suprimir y para que el Gobierno andaluz tuviera vuestro voto favorable. ¿De qué entes estamos hablando?

El Gobierno en el primer año dijo que había eliminado 73 entes de la administración paralela de los cuales muchos tienen reflejo en las partidas presupuestarias. Está pasando el año y esos cierres de esas entidades no se están produciendo. En el último pleno preguntamos por el Consejo Consultivo, promesa electoral de Juanma Moreno. Ahora es forofo y lo quiere mantener.

Valoraremos una vez se conozcan las auditorías. Sin ellas no se hacen las cosas y va a determinar el peso de la administración andaluza. La Cámara de Cuentas ha dicho que es imposible determinar lo que es la administración de la Junta aunque su función es controlarla. Queremos poner el acento en la administración paralela para suprimir entes si son inútiles.