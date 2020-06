De los Mozos (Anfac): “Estoy en contra de destruir por destruir la reforma laboral”

El presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, ha señalado esta mañana que la reforma laboral realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy “tuvo un balance positivo” y que está “en contra de destruir por destruir”.

Durante su participación en un acto online de Nueva Economía Fórum (NEF), el alto directivo Renault y máximo representante de la patronal de fabricantes de coches ha señalado que le gusta construir. “Destruir por destruir lo único que genera es inseguridad jurídica y esto lo van a ver fuera de nuestro país”, ha indicado. Cabe recordar que todas las matrices de las 17 plantas de producción de vehículos que hay en España están fuera de nuestras fronteras.

“Seguramente hay títulos que puedan ser mejorables, pero destruir por destruir estoy en contra y nos encontramos en un momento en el que todos debemos trabajar de forma constructiva”, ha indicado a este respecto José Vicente de los Mozos.

En cuanto a un asunto también candente en la actualidad como es la prolongación de los ERTE, el presidente de Anfac ha argumentado que “no sabemos cómo se va a comportar el virus en septiembre ni cómo estará la economía el 1 de noviembre”. “Vayamos mejorando las cosas que funcionan y seamos cautos en estos momentos para no echar al traste algo que ha funcionado”, ha señalado en la última edición del NEF.

Por todo ello, no ha querido hacer ninguna previsión sobre cómo va a afectar el nuevo plan de estímulos que lanzará el Gobierno para la renovación del parque de vehículos, porque todo dependerá de si hay un rebrote del coronavirus tras el verano.

España reduce un 25% la producción

"No me atrevería a dar cifras con los mercados tan volátiles que estamos teniendo", ha indicado, tras lo que ha añadido que es necesario que se ponga en marcha porque, los clientes ya han empezado a acudir a los concesionarios y, sin embargo, todavía no se conoce la "letra pequeña" del programa.

Lo que sí ha indicado que es que la industria española del automóvil fabricará 700.000 unidades menos en 2020 por el impacto del Covid-19. Dado que en 2019 cerró con una producción de 2,8 millones de vehículos, supondrá una disminución del 25% con respecto al ejercicio anterior.

De los Mozos ha insistido, tal y como explicó en el Congreso de los Diputados recientemente, que el futuro de la industria automotriz en España pasa por la competitividad de nuestras plantas frente a otros países.

El presidente de Anfac ha subrayado que el mundo se mueve "muy rápido" por lo que la competitividad es importante, más en el caso de España, que no cuenta con ninguna casa matriz de fabricantes de vehículos.

Así, ha destacado que las marcas siguen invirtiendo en el país por la buena mano de obra, que se ha adaptado a la llegada de las nuevas tecnologías, por el buen diálogo social y por que las administraciones se han mostrado a favor del sector.

Para mejorar la competitividad, De los Mozos ha destacado la necesidad de que el Ejecutivo ponga en marcha el plan anunciado de forma "rápida y sencilla" y también ha destacado la mesa de la automoción que se reunirá el próximo lunes, 29 de junio. "Solo saldremos de esta situación de la mano de una colaboración público-privada", ha apostillado.

También ha indicado la importancia de las nuevas ayudas a la investigación de procesos que, a su juicio, sí ayudan a mejorar la competitividad, y ha abogado por la homogeneización de las diferentes normativas ambientales que existen en España.