Incertidumbre entre los padres de alumnos: ¿He de pagar la cuota del colegio?

Noticias relacionadas Lo siento, la telescuela no está funcionando ante el coronavirus

Ha llegado abril y la incertidumbre reina entre los padres de alumnos que no saben cómo actuar con el pago de la cuota mensual de los centros educativos ya que sus hijos no están yendo a la escuela debido al actual estado de alarma por la expansión del coronavirus pero en algunos casos, como en centros privados y concertados, sí se les ha exigido esta mensualidad.

El desconcierto es total porque no hay directrices oficiales y cada colegio está adoptando sus propias medidas. La única norma que reina en la actualidad es la de que 'no se paga por servicio no prestado', esto es, no se deben de pagar las tasas del comedor, ni de las horas extra, ni del bus, ni de las extraescolares.

De esta forma, aquellos padres que lleven a sus hijos a la escuela y guardería pública "no deberán de pagar nada mientras dure el confinamiento y los niños no regresen a las aulas", aseguran desde CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), pese a que estén recibiendo clases online.

Concertados y privados

Los padres que lleven a sus hijos a colegios concertados tampoco tendrán la obligación de pagar ninguna cuota. El presidente de CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos), Pedro José Caballero, daba luz a este embrollo en una entrevista con Invertia. Explica que el acuerdo interno al que se ha llegado para todos los centros concertados de España es que "servicios que no se dan, servicios que no se cobran". Y respecto a la cuota mensual llamada 'donativo', en palabras del propio Caballero "su misma palabra lo dice: es un donativo. Con lo que las familias que en estos momentos no puedan aportarlo no tienen por qué hacerlo", asegura.

"Entendemos que es una situación muy crítica para muchos que han visto cómo en sus cuentas no ha habido este mes ningún ingreso. Además de que son las familias las que están aportando el gasto de luz, calefacción e internet para que sus hijos puedan recibir clases online a través de las distintas plataformas", manifiesta.

¿Pero y qué pasa con los privados? Muchos padres ya han alzado la voz en quejas contra la situación pues no hay una unidad. Algunos centros siguen pidiendo la cuota íntegra mensual -que suele ser elevada- restando sólo las partes no disfrutadas, como el comedor o las extraescolares y en otros se ha acordado un porcentaje de reducción de la cuota.

"Sé que los profesores están trabajando mucho desde sus casas para que nuestros hijos reciban clases online y es justo que se les pague pero no me parece bien que debamos de pagar la cuota íntegra porque muchos niños son pequeños para ser autónomos y recibir las clases solos y los papás tenemos que dedicarles todo el tiempo igualmente para que presten atención a la clase. Creo que deberían de ajustarnos a todos la cuota y reducirla", comenta una madre.

¿Habrá ayudas?

Así, la duda se cierne sobre los colegios y guarderías concertadas y privadas. ¿El Gobierno va a adoptar alguna medida para que los centros puedan subsistir estos meses sin las cuotas? ¿Van a contar con algún tipo de medida económica con la que hacer frente a sus pagos mensuales aunque la actividad haya cesado? Caballero indicaba que pese a que han pedido reuniones con el Ministerio de Educación no han recibido respuesta. "Debería de convocarse una mesa de crisis en la que estuviera representada toda la comunidad educativa para que se nos explique si se van a adoptar medidas económicas que nos ayuden y qué es lo va a pasar con el curso", exige.

Por el momento, desde el Ejecutivo no se han pronunciado y en las medidas adoptadas por Sánchez en el BOE no se hace referencia a ayudas a los centros educativos que resulten afectados.